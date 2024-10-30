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Oğuzhan Çakır Kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır Hakkında Tüm Merak Edilenler

Oğuzhan Çakır Kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır Hakkında Tüm Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 19:26

Trendyol Süper Lig'de yönettiği maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken hakem Oğuzhan Çakır, 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi maça atandı.

Peki, hakem Oğuzhan Çakır kimdir?

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Oğuzhan Çakır Kimdir?

Oğuzhan Çakır Kimdir?

Oğuzhan Çakır, erken yaşlarda spora ilgi duymaya başlamış ve ilk olarak yüzme branşında antrenörlüğe adım atmıştır. Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak çalışan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında TFF'ye hakem olarak kaydoldu ve futbol sahalarına adım attı.

TFF'ye bağlı olarak futbol hakemliği kariyerini sürdüren Çakır, bilhassa son dönemde Süper Lig'de kritik maçlarda görev almaya başladı.

Hakem Oğuzhan Çakır Nereli ve Kaç Yaşında?

Hakem Oğuzhan Çakır Nereli ve Kaç Yaşında?

Futbol hakemi olarak görev yapan Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki genç hakem, şu ana kadar görev aldığı maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir.

Oğuzhan Çakır En Son Hangi Maçta Görev Aldı?

Oğuzhan Çakır En Son Hangi Maçta Görev Aldı?

Balıkesirli olan Oğuzhan Çakır, çocukluğundan bu yana sporun içinde. Yüzme ve futbol alanlarında kariyer yapan başarılı isim, her iki branşı bir arada yürütüyor.

Çakır, futbol hakemliği kariyerinde geçtiğimiz ay oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında görev almış ve verdiği kararlarla gündem olmuştu. O maçta VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı vererek kritik bir pozisyona imza atmış ve teknik direktör Okan Buruk'un tepkisine neden olmuştu. 

Ayrıca genç hakem son olarak 26 Ekim'de oynanan Göztepe - Trabzonspor maçında dördüncü hakem olarak görev almıştı.

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı. Merakla beklenen dev derbiyi genç hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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