Oğuzhan Çakır Kimdir? Hakem Oğuzhan Çakır Hakkında Tüm Merak Edilenler

Balıkesirli olan Oğuzhan Çakır, çocukluğundan bu yana sporun içinde. Yüzme ve futbol alanlarında kariyer yapan başarılı isim, her iki branşı bir arada yürütüyor.

Çakır, futbol hakemliği kariyerinde geçtiğimiz ay oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında görev almış ve verdiği kararlarla gündem olmuştu. O maçta VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı vererek kritik bir pozisyona imza atmış ve teknik direktör Okan Buruk'un tepkisine neden olmuştu.

Ayrıca genç hakem son olarak 26 Ekim'de oynanan Göztepe - Trabzonspor maçında dördüncü hakem olarak görev almıştı.