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Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler

Effy
Effy - Onedio Editörü
03.02.2024 - 20:01

Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/culture-fa...
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1. Fransa'da yemek çöpe atmak yasadışı. 2016'da yenilebilir yiyeceklerin çöpe atılmasındansa bağışlanmasına karar verildi.

1. Fransa'da yemek çöpe atmak yasadışı. 2016'da yenilebilir yiyeceklerin çöpe atılmasındansa bağışlanmasına karar verildi.

2. Japonya'da garsonlara ya da taksi sürücülerine bahşiş bırakmak kabalık sayılıyor.

2. Japonya'da garsonlara ya da taksi sürücülerine bahşiş bırakmak kabalık sayılıyor.

3. Mısır'da yemek esnasında tuz istemek kabalık olarak görülüyor. Sadece aşçıya değil, yemeğe de hakaret etmiş oluyorsunuz.

4. Finlandiya'da önemli iş görüşmelerinin çoğunluğu saunalarda gerçekleştiriliyor.

4. Finlandiya'da önemli iş görüşmelerinin çoğunluğu saunalarda gerçekleştiriliyor.

5. İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı Ölüler Günü, ölen yakınlarını anmak için gerçekleştirilen bir festivaldir.

5. İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı Ölüler Günü, ölen yakınlarını anmak için gerçekleştirilen bir festivaldir.
www.bbc.com

Bu festivalin başlangıcının Azteklere dayandığı bilinmektedir.

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6. Avrupa ülkeleri arasında fiziksel olarak en aktif millet Hollandalılar.

6. Avrupa ülkeleri arasında fiziksel olarak en aktif millet Hollandalılar.

7. Japonya'da 'çiçek izlemek' anlamına gelen 'Hanami', geleneksel bir Japon çiçek seyretme festivalidir.

7. Japonya'da 'çiçek izlemek' anlamına gelen 'Hanami', geleneksel bir Japon çiçek seyretme festivalidir.

8. Dört rakamı Güney Kore'de uğursuz kabul edilmektedir. Bu yüzden asansörlerde ya dört rakamını yazmazlar ya da dördü temsil etmesi için F (four) yazarlar.

8. Dört rakamı Güney Kore'de uğursuz kabul edilmektedir. Bu yüzden asansörlerde ya dört rakamını yazmazlar ya da dördü temsil etmesi için F (four) yazarlar.

9. Etiyopya'da bir yılda 13 ay var ve miladi takvime göre 7 yıl gerideler.

9. Etiyopya'da bir yılda 13 ay var ve miladi takvime göre 7 yıl gerideler.

10. Japoncada üç yazı formatı var: Kanji, hiragana, and katakana.

10. Japoncada üç yazı formatı var: Kanji, hiragana, and katakana.

  • Kanji, Çin karakterlerine Japoncada verilen isim,

  • Hiragana, hece yazısı,

  • Katakana, diğer dillerden giren kelimelerin yazımında kullanılır.

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11. Pingelap Adası'nda nüfusun yüzde onu renk körüdür.

11. Pingelap Adası'nda nüfusun yüzde onu renk körüdür.
education.nationalgeographic.org

12. Kadınların yüzde 52'si zayıf olmayı cinsel birlikteliğe tercih edeceğini belirtmiştir.

13. Filipinler ve Japonya'da "örümcek dövüşü" diye bir spor vardır.

13. Filipinler ve Japonya'da "örümcek dövüşü" diye bir spor vardır.

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