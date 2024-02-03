Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Öğrendiğiniz Andan İtibaren Bilgi Şöleninde Boğulacağınız Birbirinden İlginç Kültürel Gerçekler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/culture-fa...
Bilginin sınırsız olduğu dünyada her geçen gün bambaşka şeyler öğreniyoruz. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda sizleri biraz daha aydınlatmak için araştırmalar yaptık ve daha önce hiçbir yerde duymadığınız bilgileri derledik. Siz de kültür bilgilerinizi arşa çıkarmak istiyorsanız buyurun...👇
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1. Fransa'da yemek çöpe atmak yasadışı. 2016'da yenilebilir yiyeceklerin çöpe atılmasındansa bağışlanmasına karar verildi.
2. Japonya'da garsonlara ya da taksi sürücülerine bahşiş bırakmak kabalık sayılıyor.
3. Mısır'da yemek esnasında tuz istemek kabalık olarak görülüyor. Sadece aşçıya değil, yemeğe de hakaret etmiş oluyorsunuz.
4. Finlandiya'da önemli iş görüşmelerinin çoğunluğu saunalarda gerçekleştiriliyor.
5. İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı Ölüler Günü, ölen yakınlarını anmak için gerçekleştirilen bir festivaldir.
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6. Avrupa ülkeleri arasında fiziksel olarak en aktif millet Hollandalılar.
7. Japonya'da 'çiçek izlemek' anlamına gelen 'Hanami', geleneksel bir Japon çiçek seyretme festivalidir.
8. Dört rakamı Güney Kore'de uğursuz kabul edilmektedir. Bu yüzden asansörlerde ya dört rakamını yazmazlar ya da dördü temsil etmesi için F (four) yazarlar.
9. Etiyopya'da bir yılda 13 ay var ve miladi takvime göre 7 yıl gerideler.
10. Japoncada üç yazı formatı var: Kanji, hiragana, and katakana.
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11. Pingelap Adası'nda nüfusun yüzde onu renk körüdür.
12. Kadınların yüzde 52'si zayıf olmayı cinsel birlikteliğe tercih edeceğini belirtmiştir.
13. Filipinler ve Japonya'da "örümcek dövüşü" diye bir spor vardır.
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