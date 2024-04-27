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Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 3’ü Ağır 12 Yaralı

Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 3’ü Ağır 12 Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.04.2024 - 18:23

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

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Kaza, Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Pamukova Eskiyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu 54 S 0579 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu 54 S 0579 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.
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