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Oğlunu Kurtarmaya Çalışırken Kendisi Yaralandı: Bursa'da Bir Baba ve Oğluna Başıboş Sokak Köpekleri Saldırdı

Oğlunu Kurtarmaya Çalışırken Kendisi Yaralandı: Bursa'da Bir Baba ve Oğluna Başıboş Sokak Köpekleri Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 13:15

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Ülkemizde, sokak köpekleri meselesi hala büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazıları bu hayvanların korunması ve onlara daha iyi yaşam koşulları sağlanması gerektiğini düşünürken, diğerleri ise sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlikelerden dolayı onların kontrol altına alınması gerektiğini savunuyor. Bu konunun çözümü için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak bir çözüm bulması gerekiyor.

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Bursa'da pide almaya giden bir baba ve oğluna başoboş sokak köpekleri saldırdı.

Bursa'da pide almaya giden bir baba ve oğluna başoboş sokak köpekleri saldırdı.

Oğlunu kurtarmaya çalışırken kendisi yaralanan baba, yaşananların detaylarını anlattı.

Oğlunu kurtarmaya çalışırken kendisi yaralanan baba, yaşananların detaylarını anlattı.

İşte o anlar;

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