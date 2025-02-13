Ödül Kazanan Chalamet'ten Nostaljiye Düşen Dua Lipa'ya 13 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Ödül Kazanan Chalamet'ten Nostaljiye Düşen Dua Lipa'ya 13 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Emma Roberts
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Timothee Chalamet
Dua Lipa
Irina Shayk
Adriana Lima
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Katy Perry
Kim Kardashian
Kylie Jenner
Emrata
China Suarez
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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