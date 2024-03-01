''Normal People''ın Yıldızı Paul Mescal'ın Spor Sonrası Göbeği Açık Kombini Olay Oldu!
''Normal People''ın Yıldızı Paul Mescal'ın Spor Sonrası Göbeği Açık Kombini Olay Oldu!
Genç kızların sevgilisi, hem filmleri, dizileriyle hem de ''ünlü olmak istemiyorum'' benzeri açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Paul Mescal şimdi de spor sonrasında New York sokaklarında görüntülendi. Haliyle yorumlar da gecikmedi. Detaylar 👇
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Kariyerine tiyatroyla başlayan ancak sonrasında 'Normal People' dizisiyle ünlenen Paul Mescal gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Paul Mescal "Normal People", "Aftersun", "All of Us Strangers" ve daha birçok filmdeki rolleri sayesinde şimdiden sıkı bir hayran kitlesine sahip Oscar adayı…
Paul Mescal, Çarşamba günü New York City'de çıktığında kısa spor şortuyla kameralara yansıdı.
28 yaşındaki Normal People oyuncusu, spor salonuna gittikten sonra biraz yiyecek aldı.
Mescal'ın görüntüleri sosyal medyada da ses getirdi. 👇
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Kombinini farklı şeylere yoran olmadı da değil.
''Kusura bakmayın...ama yine de koşuya mı gitti 😉 .... şortun en kısası ve yine de çok güzel görünüyor 😘''
''Bu “mutlu yolculuk” aslında beni mutlu etti 🫣''
''Erkeklerde kısa kısa gömlekler ve kısa şortlar oh çok geri döndük.”
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Peki siz yakışıklı oyuncunun bu New York kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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