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''Normal People''ın Yıldızı Paul Mescal'ın Spor Sonrası Göbeği Açık Kombini Olay Oldu!

''Normal People''ın Yıldızı Paul Mescal'ın Spor Sonrası Göbeği Açık Kombini Olay Oldu!

Magazin dizi New York
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 20:36

Genç kızların sevgilisi, hem filmleri, dizileriyle hem de ''ünlü olmak istemiyorum'' benzeri açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Paul Mescal şimdi de spor sonrasında New York sokaklarında görüntülendi. Haliyle yorumlar da gecikmedi. Detaylar 👇

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Kariyerine tiyatroyla başlayan ancak sonrasında 'Normal People' dizisiyle ünlenen Paul Mescal gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Kariyerine tiyatroyla başlayan ancak sonrasında 'Normal People' dizisiyle ünlenen Paul Mescal gündemin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

1996 yılında doğan Mescal, County Kildare'de büyüdü ve Dublin'deki Trinity College'da eğitim aldı. Kariyerine tiyatroda başlayan Mescal, daha sonra Normal People dizisindeki performansıyla geniş çapta tanındı. Normal People'daki rolüyle BAFTA Ödülü'ne aday gösterilen Mescal, oyunculuk yeteneği ve şık görünümüyle genç bir yıldız olarak dikkat çekiyor.

Paul Mescal "Normal People", "Aftersun", "All of Us Strangers" ve daha birçok filmdeki rolleri sayesinde şimdiden sıkı bir hayran kitlesine sahip Oscar adayı…

Paul Mescal "Normal People", "Aftersun", "All of Us Strangers" ve daha birçok filmdeki rolleri sayesinde şimdiden sıkı bir hayran kitlesine sahip Oscar adayı…

Ünlü aktörün şöhreti Ridley Scott'ın 'Gladiator 2' filmi bu sonbaharda vizyona girdiğinde patlayacak gibi duruyor.

Paul Mescal, Çarşamba günü New York City'de çıktığında kısa spor şortuyla kameralara yansıdı.

Paul Mescal, Çarşamba günü New York City'de çıktığında kısa spor şortuyla kameralara yansıdı.

28 yaşındaki Normal People oyuncusu, spor salonuna gittikten sonra biraz yiyecek aldı.

28 yaşındaki Normal People oyuncusu, spor salonuna gittikten sonra biraz yiyecek aldı.

Mescal'ın görüntüleri sosyal medyada da ses getirdi. 👇

Mescal'ın görüntüleri sosyal medyada da ses getirdi. 👇
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twitter.com

Kombinini farklı şeylere yoran olmadı da değil.

Kombinini farklı şeylere yoran olmadı da değil.
twitter.com

''Kusura bakmayın...ama yine de koşuya mı gitti 😉 .... şortun en kısası ve yine de çok güzel görünüyor 😘''

''Kusura bakmayın...ama yine de koşuya mı gitti 😉 .... şortun en kısası ve yine de çok güzel görünüyor 😘''
twitter.com

''Bu “mutlu yolculuk” aslında beni mutlu etti 🫣''

''Bu “mutlu yolculuk” aslında beni mutlu etti 🫣''
twitter.com

''Erkeklerde kısa kısa gömlekler ve kısa şortlar oh çok geri döndük.”

''Erkeklerde kısa kısa gömlekler ve kısa şortlar oh çok geri döndük.”
twitter.com
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Peki siz yakışıklı oyuncunun bu New York kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Peki siz yakışıklı oyuncunun bu New York kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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