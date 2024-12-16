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Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı Geldi

Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.12.2024 - 10:04

Antalya'da bir etkinliğe katılarak sunum yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye dair uyarılarda bulundu. Acemoğlu, nüfus konusunda özellikle dikkat çekici hususlara değindi. Emeklilik ve iş gücü değerlendirmesi de yapan Acemoğlu, Türkiye nüfusunun yaşlı olduğunu öne sürdü. Acemoğlu, Türkiye'yi Japonya'yla kıyasladı. Acemoğlu erken emekliliğin bir sorun olduğuna değindi. Acemoğlu'nun sunumundan dikkat çeken noktaları derledik...

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Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği sunumla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte gerçekleştirdiği sunumla beraber gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Acemoğlu, sunumunda "Türkiye, nüfusunun yaşlandığının farkında değil" açıklamasıyla Türkiye'ye dair tespitlerde bulundu.

Acemoğlu, sunumunda "Türkiye, nüfusunun yaşlandığının farkında değil" açıklamasıyla Türkiye'ye dair tespitlerde bulundu.

Acemoğlu'na göre Türkiye'de yaşlı bir nüfus var ve 2060 yılına gelindiğinde bu oran Japonya'yla eş değer olacak.

Acemoğlu'na göre Türkiye'de yaşlı bir nüfus var ve 2060 yılına gelindiğinde bu oran Japonya'yla eş değer olacak.

Ayrıca emeklilik yaşına da değinen Acemoğlu, "Türkiye’de insan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor." açıklaması yaptı.

Ayrıca emeklilik yaşına da değinen Acemoğlu, "Türkiye’de insan kaynakları daha aktif kullanılmak yerine erken emekli ediliyor." açıklaması yaptı.

"Türkiye’deki aktif-pasif sigorta alanında inanılmaz düşüş var." diyen Acemoğlu, Çin'in de benzer bir süreçten geçtiğini orada da yaşlılıktan dolayı ekonomik sarsılma yaşanacağını söyledi.

"Türkiye’deki aktif-pasif sigorta alanında inanılmaz düşüş var." diyen Acemoğlu, Çin'in de benzer bir süreçten geçtiğini orada da yaşlılıktan dolayı ekonomik sarsılma yaşanacağını söyledi.
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Türkiye'deki eğitim düzeyinin düşüklüğüne de değinen Acemoğlu, "iş gücünün %40'ı lise eğitimi almamış" diyerek iş gücünde teknolojiyi kullanacak elit tabakanın yaratılamadığını söyledi.

Türkiye'deki eğitim düzeyinin düşüklüğüne de değinen Acemoğlu, "iş gücünün %40'ı lise eğitimi almamış" diyerek iş gücünde teknolojiyi kullanacak elit tabakanın yaratılamadığını söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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