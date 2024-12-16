Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı Geldi

Antalya'da bir etkinliğe katılarak sunum yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye'ye dair uyarılarda bulundu. Acemoğlu, nüfus konusunda özellikle dikkat çekici hususlara değindi. Emeklilik ve iş gücü değerlendirmesi de yapan Acemoğlu, Türkiye nüfusunun yaşlı olduğunu öne sürdü. Acemoğlu, Türkiye'yi Japonya'yla kıyasladı. Acemoğlu erken emekliliğin bir sorun olduğuna değindi. Acemoğlu'nun sunumundan dikkat çeken noktaları derledik...