Niyazi Nefi Kara Kimdir, Nereli? Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Neden Gözaltına Alındı?

Niyazi Nefi Kara, 1969 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıplar köyünde dünyaya geldi.

Niyazi Nefi Kara'nın Eğitim Hayatı

İlkokul ve ortaokulu Manavgat’ta bitirdikten sonra, lise eğitimini Antalya’da tamamladı. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı.

Niyazi Nefi Kara'nın Asıl Mesleği Nedir?

Zorunlu hizmet görevini Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yerine getiren Kara, 1993 yılında Adana’da pratisyen hekim olarak meslek hayatına başladı. 1994-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzman hekim olarak 2000-2008 yılları arasında Aydın ve Denizli’deki SSK hastanelerinde görev yaptı. 2008 sonrası mesleğini memleketi Antalya’da sürdürdü; Medical Park ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalıştı.

Mesleki kariyerinin yanı sıra sivil toplum alanında da aktif rol üstlenen Kara, 2011-2012 ve 2014-2015 dönemlerinde Antalya Tabip Odası’nın yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda Antalya Demokrasi Güçleri Platformu ile Antalya Eşgüdüm Kurulu’nda da yer aldı. Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Hakları Derneği ve Türk Nöroşirurji Derneği gibi kuruluşlara üyedir.

Niyazi Nefi Kara'nın Siyasi Kariyeri

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam eden Kara, 2015 genel seçimleri öncesinde Antalya’da yapılan ön seçimde birinci sırada yer alarak milletvekili adayı oldu. Bu süreçte kamuoyunda “halkın doktoru” olarak anılmaya başlandı. 25. ve 26. Dönemlerde TBMM'de Antalya milletvekili olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana Uncalı Meydan Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmakta olan Kara, aynı zamanda Antalya ve Manavgat’a dair çeşitli projeler ve raporlamalarla çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Manavgat Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve seçim sonucunda Manavgat Belediye Başkanı olarak seçildi.

Eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara ile evli olan Niyazi Nefi Kara, İpek adında bir kız ve Ali Çağın adında bir erkek çocuk babasıdır.

Niyazi Nefi Kara Nereli?

Niyazi Nefi Kara, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıplar köyündendir.

Niyazi Nefi Kara Kaç Yaşında?

Niyazi Nefi Kara 56 yaşındadır.