Nikahlarda Çalınan 'Son Pişmanlık' Şarkısına Son Noktayı Koyan Paylaşım: "Gelinin Arkadaşları Çalmalı"
Nikahlarda Çalınan 'Son Pişmanlık' Şarkısına Son Noktayı Koyan Paylaşım: "Gelinin Arkadaşları Çalmalı"
Son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım çıktı biliyorsunuz. Damadımız nikah sırasında tam da 'evet' diyeceği anda arkadaşları 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açıyorlar. Sadece damadın arkadaşlarının ve bazen de damadın zevk aldığı bu anlar ise sosyal medyada sık sık tepkilere yol açıyor.
Bu kez bir kullanıcının yaptığı 'asıl bu şarkıyı gelinin arkadaşları söylemeli' yorumuna hak vereceksiniz.
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Hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan çiftlerin en özel günü, düğün günü hiç şüphesiz.
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Fakat son zamanlarda sosyal medyada bir akım var. Damadın arkadaşları, tam da nikah öncesinde "son pişmanlık neye yarar" şarkısını açıyor.
O anlara sosyal medyadan da pek çok eleştiri geldi tabii.
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Peki acaba bu şarkıyı asıl açması gereken, gelinin arkadaşları mı?
Hande Kunday isimli bir X kullanıcısı, evliliğin kadın ve erkekler için neler vadettiğine parmak basarak aslında gelinin arkadaşlarının bu şarkıyı açması gerektiğini söyledi. Bu paylaşıma göre, evlilik çoğunlukla erkekler için bir konfor alanı yaratırken kadın için ise kendini öncellemeyi bıraktığı bir dönemin başlangıcı oluyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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