Nikahlarda Çalınan 'Son Pişmanlık' Şarkısına Son Noktayı Koyan Paylaşım: "Gelinin Arkadaşları Çalmalı"

Son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım çıktı biliyorsunuz. Damadımız nikah sırasında tam da 'evet' diyeceği anda arkadaşları 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açıyorlar. Sadece damadın arkadaşlarının ve bazen de damadın zevk aldığı bu anlar ise sosyal medyada sık sık tepkilere yol açıyor.

Bu kez bir kullanıcının yaptığı 'asıl bu şarkıyı gelinin arkadaşları söylemeli' yorumuna hak vereceksiniz.

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