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Nikahlarda Çalınan 'Son Pişmanlık' Şarkısına Son Noktayı Koyan Paylaşım: "Gelinin Arkadaşları Çalmalı"

Nikahlarda Çalınan 'Son Pişmanlık' Şarkısına Son Noktayı Koyan Paylaşım: "Gelinin Arkadaşları Çalmalı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 15:28

Son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım çıktı biliyorsunuz. Damadımız nikah sırasında tam da 'evet' diyeceği anda arkadaşları 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açıyorlar. Sadece damadın arkadaşlarının ve bazen de damadın zevk aldığı bu anlar ise sosyal medyada sık sık tepkilere yol açıyor. 

Bu kez bir kullanıcının yaptığı 'asıl bu şarkıyı gelinin arkadaşları söylemeli' yorumuna hak vereceksiniz.

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Hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan çiftlerin en özel günü, düğün günü hiç şüphesiz.

Hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan çiftlerin en özel günü, düğün günü hiç şüphesiz.

Haliyle bu günde her şeyin kusursuz olması için aylar öncesinden planlamalar yapılıyor. Düğünün her anında ne yapılacağının provası yapılıyor.

Fakat son zamanlarda sosyal medyada bir akım var. Damadın arkadaşları, tam da nikah öncesinde "son pişmanlık neye yarar" şarkısını açıyor.

Fakat son zamanlarda sosyal medyada bir akım var. Damadın arkadaşları, tam da nikah öncesinde "son pişmanlık neye yarar" şarkısını açıyor.

Beklenmedik bu şakayı sadece damadın arkadaşlarının ve bazen de damadın komik bulduğunu belirtelim.

Öyle ki son olarak bu durumdan mağdur olan bir gelin, o anları "Nasıl sinir krizi geçiriyorum" diyerek paylaşmıştı;

O anlara sosyal medyadan da pek çok eleştiri geldi tabii.

O anlara sosyal medyadan da pek çok eleştiri geldi tabii.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Peki acaba bu şarkıyı asıl açması gereken, gelinin arkadaşları mı?

Peki acaba bu şarkıyı asıl açması gereken, gelinin arkadaşları mı?
twitter.com

Hande Kunday isimli bir X kullanıcısı, evliliğin kadın ve erkekler için neler vadettiğine parmak basarak aslında gelinin arkadaşlarının bu şarkıyı açması gerektiğini söyledi. Bu paylaşıma göre, evlilik çoğunlukla erkekler için bir konfor alanı yaratırken kadın için ise kendini öncellemeyi bıraktığı bir dönemin başlangıcı oluyor.

Hande Kunday isimli bir X kullanıcısı, evliliğin kadın ve erkekler için neler vadettiğine parmak basarak aslında gelinin arkadaşlarının bu şarkıyı açması gerektiğini söyledi. Bu paylaşıma göre, evlilik çoğunlukla erkekler için bir konfor alanı yaratırken kadın için ise kendini öncellemeyi bıraktığı bir dönemin başlangıcı oluyor.
x.com

Evlilik çoğunlukla erkek için bir konfor alanı yaratır. Erkek, iş hayatında da sosyal hayatında da neredeyse hiçbir taviz vermeksizin varolmaya devam ederken, evde her şeyi onun yerine düşünüp organize eden birinin varlığına yaslanır. Kadın içinse kendini öncellemeyi bıraktığı dönemin başlangıcıdır. Özellikle çalışan kadın maddi yükü paylaşır, manevi ve mental yükü büyük ölçüde üstlenirken kendi bildiği hayatından da günden güne uzaklaşır. Yani bu şarkıyı birileri söyleyecekse gelinin arkadaşları geline söylemelidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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