Görevi Kötüye Kullanma: Mahkumla Cinsel İlişkiye Giren Cezaevi Görevlisine 15 Ay Hapis
Görevi Kötüye Kullanma: Mahkumla Cinsel İlişkiye Giren Cezaevi Görevlisine 15 Ay Hapis
İngiltere'de 29 yaşındaki cezaevi memuru Linda De Sousa Abreu'nun videosu, internette yayıldı. Memurun bir mahkumla hücrede cinsel ilişkiye girdiği görülmüştü. Başlatılan soruşturmanın ardından cezaevi memuru gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildikten sonra ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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İngiltere'de 29 yaşındaki bir cezaevi memurunun mahkumlardan biriyle hücrede cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.
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Sosyal medyada yayılan videoda, memurun üniforma giydiği görülmüştü. 27 Haziran 2024 yılında yayınlanan videoda yer alan memurun ve mahkumun kimlikleri tespit edildi.
Söz konusu videonun mahkumun hücre arkadaşının cep telefonuyla çekildiği ortaya çıktı. Videoyu çeken kişinin "Wandsworth'ta işler böyle yürüyor" dediği duyuldu.
Evli olduğu belirtilen Abreu, Madrid'e gitmek için uçağa binmek üzereyken havalimanında yakalandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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