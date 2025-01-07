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Görevi Kötüye Kullanma: Mahkumla Cinsel İlişkiye Giren Cezaevi Görevlisine 15 Ay Hapis

Görevi Kötüye Kullanma: Mahkumla Cinsel İlişkiye Giren Cezaevi Görevlisine 15 Ay Hapis

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 11:34

İngiltere'de 29 yaşındaki cezaevi memuru Linda De Sousa Abreu'nun videosu, internette yayıldı. Memurun bir mahkumla hücrede cinsel ilişkiye girdiği görülmüştü. Başlatılan soruşturmanın ardından cezaevi memuru gözaltına alındı, mahkemeye sevk edildikten sonra ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İngiltere'de 29 yaşındaki bir cezaevi memurunun mahkumlardan biriyle hücrede cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

İngiltere'de 29 yaşındaki bir cezaevi memurunun mahkumlardan biriyle hücrede cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Linda De Sousa Abreu isimli memur, Wandsworth'taki bir hapishanede çalışıyordu. Sosyal medyada, bir mahkumla ilişkiye girdiği anların videosu yayıldı.

Sosyal medyada yayılan videoda, memurun üniforma giydiği görülmüştü. 27 Haziran 2024 yılında yayınlanan videoda yer alan memurun ve mahkumun kimlikleri tespit edildi.

Sosyal medyada yayılan videoda, memurun üniforma giydiği görülmüştü. 27 Haziran 2024 yılında yayınlanan videoda yer alan memurun ve mahkumun kimlikleri tespit edildi.

Memur hakkında görevini kötüye kullanma suçundan soruşturma açıldı.

Söz konusu videonun mahkumun hücre arkadaşının cep telefonuyla çekildiği ortaya çıktı. Videoyu çeken kişinin "Wandsworth'ta işler böyle yürüyor" dediği duyuldu.

Söz konusu videonun mahkumun hücre arkadaşının cep telefonuyla çekildiği ortaya çıktı. Videoyu çeken kişinin "Wandsworth'ta işler böyle yürüyor" dediği duyuldu.

Savcılık tarafından hazırlana iddianamede, Abreu'nun 'makul bir mazereti veya gerekçesi olmaksızın, kasıtlı olarak, bir cezaevi hücresinde bir mahkûmla cinsel ilişkiye girerek, kamu görevlisine olan güveni kötüye kullandığı' ifadelerine yer verildi.

Başsavcı, 'kamuoyunun güvenini şok edici bir şekilde ihlal etti' dedi.

Evli olduğu belirtilen Abreu, Madrid'e gitmek için uçağa binmek üzereyken havalimanında yakalandı.

Evli olduğu belirtilen Abreu, Madrid'e gitmek için uçağa binmek üzereyken havalimanında yakalandı.

Memur, görevini kötüye kullanmak suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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