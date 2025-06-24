Nihal Yalçın Kimdir? Nihal Yalçın Nereli, Kaç Yaşında?

Nihal Yalçın özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak 2022 yılında Altın Portakal ödül töreninde yaptığı konuşma sırasında sunucu Tamer Karadağlı ile yaşadığı diyalog uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Oyuncu, erkek egemen sektör üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.

Nihal Yalçın, son yıllarda oyuncu Berker Güven’le olan ilişkisiyle magazin gündemine sık sık konu oluyor. 2021 yılından bu yana birlikte olan çift, aralarındaki yaş farkına rağmen uyumları ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Nihal Yalçın’dan yaklaşık 13 yaş küçük olan Berker Güven’le ilişkileri, sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlar ve birlikte geçirdikleri tatillerle hayranlarının da beğenisini topluyor.