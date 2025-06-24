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Nihal Yalçın Kimdir? Nihal Yalçın Nereli, Kaç Yaşında?

Nihal Yalçın Kimdir? Nihal Yalçın Nereli, Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.06.2025 - 20:04

Tiyatro kökenli, sivri dilli ve asi kadın tiplemeleriyle tanınan Nihal Yalçın beyaz perde ve dizi dünyasında dikkat çekmiş, ödüllü performanslarıyla adından söz ettirmiştir. 2025 itibarıyla ekranlarda “Bahar” dizisindeki Efsun rolü ve tiyatro sahnesinde “Çirkin” adlı yapımda yer almıştır.

Özel hayatında, 2021’den bu yana yaklaşık 13 yaş küçük oyuncu Berker Güven ile süren ilişkisiyle magazin gündemindeki yerini sürdürüyor. Peki, Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

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Nihal Yalçın Kimdir?

Nihal Yalçın Kimdir?

Sahnedeki özgün enerjisi ve sıra dışı karakterleriyle dikkat çeken Nihal Yalçın, Türk dizi ve sinema dünyasının en renkli kadın oyuncularından biri olarak biliniyor. Özellikle canlandırdığı sivri dilli, deli dolu ve asi kadın rolleriyle hafızalara kazınan Yalçın, tiyatro kökenli sağlam oyunculuğu ve karaktere kattığı derinlikle öne çıkıyor. Hem ekranlarda hem beyaz perdede unutulmaz işlere imza atan Yalçın, son yıllarda toplumsal konulara dair yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Nihal Yalçın Kaç Yaşında?

Nihal Yalçın Kaç Yaşında?

29 Mart 1981 doğumlu olan Nihal Yalçın, 2025 yılı itibariyle 44 yaşında.

Nihal Yalçın Nereli?

Nihal Yalçın Nereli?

İstanbul doğumlu olan oyuncu, aslen Elazığlıdır. Zaza kökenlidir.

Nihal Yalçın’ın Kariyer Başlangıcı

Nihal Yalçın’ın Kariyer Başlangıcı

Sanat hayatına Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde başlayan Yalçın, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Kamera önüne ilk kez 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmiyle çıktı. Ancak asıl çıkışını, 2010 yılında Haneler adlı programda canlandırdığı farklı karakterlerle yaptı. Yalçın, burada sunduğu 'Zuhal Topal, Şahane Çocuk' gibi parodi tiplemeleriyle kısa sürede fenomen oldu.

Nihal Yalçın’ın Özel Hayatı

Nihal Yalçın’ın Özel Hayatı

Nihal Yalçın özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak 2022 yılında Altın Portakal ödül töreninde yaptığı konuşma sırasında sunucu Tamer Karadağlı ile yaşadığı diyalog uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Oyuncu, erkek egemen sektör üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.

Nihal Yalçın, son yıllarda oyuncu Berker Güven’le olan ilişkisiyle magazin gündemine sık sık konu oluyor. 2021 yılından bu yana birlikte olan çift, aralarındaki yaş farkına rağmen uyumları ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Nihal Yalçın’dan yaklaşık 13 yaş küçük olan Berker Güven’le ilişkileri, sosyal medyada yaptıkları duygusal paylaşımlar ve birlikte geçirdikleri tatillerle hayranlarının da beğenisini topluyor.

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Nihal Yalçın’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Nihal Yalçın’ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Erkeklerin domine ettiği bu sektörde kadın olarak iş yapmak başlı başına bir devrim.”

  • “Karakter oynamak değil, karakter yaratmak ilgimi çekiyor.”

  • “Ben kadın oyuncuların daha çok yazması ve üretmesi gerektiğine inanıyorum.”

Nihal Yalçın’ın Yer Aldığı Diziler

Nihal Yalçın’ın Yer Aldığı Diziler

  • Şöhret Okulu (2007) – Sirvan

  • Kurtlar Vadisi Pusu (2007) – Bölüm oyuncusu (1. sezon)

  • Kış Masalı (2009) – Figen

  • Güldünya (2009) – Konuk oyuncu

  • Avrupa Yakası (2009) – Meryem (6. sezon)

  • Cümbür Cemaat Aile (2010) – Rahime Yıldız

  • Yalan Dünya (2012–2013) – Açılay Tan (1–2. sezon)

  • Beş Kardeş (2015) – Canan

  • İstanbullu Gelin (2019) – Güneş Köksal

  • Kırmızı Oda (2021) – Rezzan Kökçü

  • Oğlum (2022) – Melike Özyürek

  • Bahar (2024–2025) – Efsun

Nihal Yalçın’ın Yer Aldığı Filmler

Nihal Yalçın’ın Yer Aldığı Filmler

  • Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) – Bacı Zeyno

  • Ay Lav Yu (2009) – Rukiye

  • Hayatın Tuzu (2009) – Süheyla

  • Kurtuluş Son Durak (2012) – Goncagül

  • Berlin Kaplanı (2012) – Elvan

  • Yeraltı (2012) – Türkan

  • Araf (2012) – Derya

  • Yol Ayrımı (2017) – Emine

  • Seni Buldum Ya! (2021)

  • Bir Başka Kadın (2024, bağımsız film)

Nihal Yalçın’ın Güncel Projeleri

Nihal Yalçın’ın Güncel Projeleri

2025 itibarıyla Nihal Yalçın, hem tiyatro sahnesinde hem de ekranlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Show TV’de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Bahar” dizisine Efsun karakteriyle dahil olan oyuncu, 2025 bahar sezonunda diziden ayrıldı. Bu süreçte tiyatroya ağırlık veren Yalçın, Zorlu PSM’de sahnelenen “Çirkin” adlı tek perdelik oyunda başrolü üstleniyor.

Nihal Yalçın’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Nihal Yalçın’ın Ödülleri ve Adaylıkları
  • 20. Afife Tiyatro Ödülleri

  • Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Antabus (Tatbikat Sahnesi)

  • 19. Altın Koza Film Festivali

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Yeraltı ve Araf

  • 45. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Yeraltı

  • 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi) – Kurtuluş Son Durak

  • 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali

  • En İyi Kadın Oyuncu – Zuhal
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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