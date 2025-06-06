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Nevşin Mengü Kimdir, Nereli? Gazeteci Nevşin Mengü Eğitimi ve Biyografisi

Nevşin Mengü Kimdir, Nereli? Gazeteci Nevşin Mengü Eğitimi ve Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 19:58

Nevşin Mengü, son zamanların gündemden eksik olmayan bir ismi. Özellikle sıcak gündem zamanlarında yaptığı yorumlar ve haberlerle gündeme gelen Mengü, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Nevşin Mengü, hem YouTube kanalından yayınlara devam ediyor hem de köşe yazıları kaleme alıyor. Nevşin Mengü'nün kariyeri ve eğitimi ise merak ediliyor.

Peki Nevşin Mengü kimdir, nereli?

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Nevşin Mengü Kimdir?

Nevşin Mengü Kimdir?

Nevşin Mengü, son zamanların en tanınmış gazetecileri arasındadır. YouTube hesabında devam eden programı ve kaleme aldığı yazılarıyla gündemdeki yerini koruyan isim, özellikle sıcak gündem zamanlarında yakından takip edilen bir kişidir.

Nevşin Mengü, avukat ve siyasetçi Şahin Mengü'nün kızıdır. İlk ve ortaöğretimi Ankara'da tamamlayan Mengü, Üniversite eğitimini ise yine Ankara'da Bilkent Üniversitesinde almıştır. Siyaset Bilimi öğrenimi gören Nevşin Mengü, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul'da Galatasaray Üniversitesinde gerçekleştirmiştir.

Nevşin Mengü Kaç Yaşında?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Nevşin Mengü Nereli?

Nevşin Mengü Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Nevşin Mengü Kariyer Başlangıcı

Nevşin Mengü Kariyer Başlangıcı

Nevşin Mengü, ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünde almıştır. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde 'Türkiye üzerine toplumsal incelemeler' üzerine yapmıştır. 

Mengü, aynı zamanda 2017 yılında 'İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?' ve 2021'de 'Herkes İstediği gibi Yaşasın' isiminde iki tane kitap yayımlamıştır.

Nevşin Mengü medya sektörüne 2004 yılında Kanaltürk televizyonunda giriş yapmıştır. Tam bir yıl sonrasında Habertürk'e geçmiş ve muhabirlik deneyimini ilk kez burada yaşamıştır.

One Ajans'tan gelen teklifle birlikte 1,5 yıl boyunca ajansın Tahran muhabirliği görevini üstlenmiştir. Sonrasında Hürriyet gazetesinde çalışmış ardından da CNN Türk'te sunuculuk ve editörlük yapmıştır.

Bir süre herhangi bir mecrada bulunmayan Nevşin Mengü 2017 yılıyla birlikte Birgün gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır

Nevşin Mengü Güncel Projeleri

Nevşin Mengü Güncel Projeleri

Nevşin Mengü, bir süredir kendi ismiyle açmış olduğu YouTube hesabından progamlarını yayınlıyor. Güncel olarak yaklaşık 800 bin abonesi bulunan Mengü, gündeme dair gelişmeleri alanında uzman kişilerle ve siyasetçilerle konuşuyor. Mengü aynı zamanda farklı programlara konuk olmaya ve köşe yazıları kaleme almaya da devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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