Nevşin Mengü Kimdir, Nereli? Gazeteci Nevşin Mengü Eğitimi ve Biyografisi
Nevşin Mengü, son zamanların gündemden eksik olmayan bir ismi. Özellikle sıcak gündem zamanlarında yaptığı yorumlar ve haberlerle gündeme gelen Mengü, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Nevşin Mengü, hem YouTube kanalından yayınlara devam ediyor hem de köşe yazıları kaleme alıyor. Nevşin Mengü'nün kariyeri ve eğitimi ise merak ediliyor.
Peki Nevşin Mengü kimdir, nereli?
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Nevşin Mengü Kimdir?
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Nevşin Mengü Kariyer Başlangıcı
Nevşin Mengü Güncel Projeleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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