Netflix'te İzlemelik Komedi Filmi Arayanları Gülme Krizine Sokacak Birbirinden Harika Yapımlar
Netflix'te İzlemelik Komedi Filmi Arayanları Gülme Krizine Sokacak Birbirinden Harika Yapımlar
Merhabalar. Netflix'te izlemelik komedi filmi arıyor ancak bulamıyorsanız bu liste tam da size göre! Romantik komediden tutun da aksiyonu bol komediye kadar birbirinden harika 10 filmi sizin için sıraladık. Listede 2000'li yıllardan bugüne kadar birbirinden farklı dönemlerden filmler bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.
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1. A Futile and Stupid Gesture (2018)
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2. The Fundamentals of Caring (2016)
3. Gold Brick (2023)
4. The Land of Steady Habits (2018)
5. Around the World in 80 Days (2004)
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6. Mr. Roosevelt (2017)
7. Holidate (2020)
8. Let It Snow (2019)
9. I Care a Lot (2020)
10. Love at First Sight (2023)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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