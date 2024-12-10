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Netflix'te İzlemelik Komedi Filmi Arayanları Gülme Krizine Sokacak Birbirinden Harika Yapımlar

Netflix'te İzlemelik Komedi Filmi Arayanları Gülme Krizine Sokacak Birbirinden Harika Yapımlar

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
10.12.2024 - 08:01

Merhabalar. Netflix'te izlemelik komedi filmi arıyor ancak bulamıyorsanız bu liste tam da size göre! Romantik komediden tutun da aksiyonu bol komediye kadar birbirinden harika 10 filmi sizin için sıraladık. Listede 2000'li yıllardan bugüne kadar birbirinden farklı dönemlerden filmler bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

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1. A Futile and Stupid Gesture (2018)

1. A Futile and Stupid Gesture (2018)

IMDb: 6.7

1970'lerde ve 80'lerde, National Lampoon'un başarısı, zeki ve sorunlu Douglas Kenney tarafından denetlenen yeni bir medya imparatorluğu yaratır.

Yönetmen: David Wain

Oyuncular: Frank Gingerich, Morgan Gingerich, Annette O'Toole

2. The Fundamentals of Caring (2016)

2. The Fundamentals of Caring (2016)

IMDb: 7.3

Film, ailesini kaybeden bir adamın hayata bakış açısını değiştiren bakım vermeyle ilgili bir derse kaydolmasını konu alıyor. 

Yönetmen: Rob Burnett

Oyuncular: Craig Roberts, Paul Rudd, Selena Gomez

3. Gold Brick (2023)

3. Gold Brick (2023)

IMDb: 6.2

İşinden kâr elde etmeye ve dengeleri sağlamaya kararlı bir fabrika işçisi, işvereninin burnunun dibinde lüks parfümler satmak için bir plan yapar.

Yönetmen: Jérémie Rozan

Oyuncular: Raphaël Quenard, Igor Gotesman, Agathe Rousselle

4. The Land of Steady Habits (2018)

4. The Land of Steady Habits (2018)

IMDb: 6.2

Mutluluğu bulmak için karısını ve işini terk eden Anders, uyuşturucu bağımlısı bir gençle arkadaş olur ve bu onu pervasız ve utanç verici davranışlara sürükler.

Yönetmen: Nicole Holofcener

Oyuncular: Ben Mendelsohn, Natalie Gold, Thomas Mann

5. Around the World in 80 Days (2004)

5. Around the World in 80 Days (2004)

IMDb: 5.9

Eksantrik bir İngiliz mucit, bir bahsi kazanmak için Çinli uşağı ve hevesli bir Fransız sanatçıyla birlikte, tam 80 günde dünyanın dört bir yanında maceralarla ve tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Frank Coraci

Oyuncular: Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent

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6. Mr. Roosevelt (2017)

6. Mr. Roosevelt (2017)

IMDb: 6.2

Sevdiği birinin hastalanmasının ardından 25 yaşındaki komedyen Emily Martin, üniversite kasabası Austin, Teksas'a geri döner. Burada eski erkek arkadaşı ve onun yeni kız arkadaşıyla birlikte kalırken geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Noël Wells

Oyuncular: Noël Wells, Nick Thune, Britt Lower

7. Holidate (2020)

7. Holidate (2020)

IMDb: 6.2

Tatillerde bekar olmaktan bıkan iki yabancı, tüm yıl boyunca birbirlerinin platonik artı birleri olmayı kabul eder. Ancak bu arada birbirlerine gerçek duygular beslemeye başlarlar.

Yönetmen: John Whitesell

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth

8. Let It Snow (2019)

8. Let It Snow (2019)

IMDb: 5.9

Noel arifesinde küçük bir kasabada geçen film, bir kar fırtınasının bir grup genci bir araya getirmesini konu alıyor.

Yönetmen: Luke Snellin

Oyuncular: Isabela Merced, Shameik Moore, Odeya Rush

9. I Care a Lot (2020)

9. I Care a Lot (2020)

IMDb: 6.4

Vesayetindeki yaşlıların birikimlerini sömüren dolandırıcı bir yasal vasi, dolandırmaya çalıştığı bir kadının ilk bakışta göründüğünden daha fazlası olduğunu anlayınca işler karışır.

Yönetmen: J Blakeson

Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González

10. Love at First Sight (2023)

10. Love at First Sight (2023)

IMDb: 6.8

Romantik komedi türündeki film, 20 yaşındaki bir kızın JFK Havaalanı'nda uçağını kaçırmasının ardından gerçek aşkı olabilecek genç bir İngiliz adamla tanışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Vanessa Caswill

Oyuncular: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Rob Delaney

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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