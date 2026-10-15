Nesli Tükenen Dodoyu Hayata Döndürecekler: "Aptal" Olduğu İçin Yok Oldu Sanılıyordu
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ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 1662'de son kez görüldüğü bilinen dodoyu yeniden yaşama döndürme çalışmalarında ilerleme kaydettiğini duyurdu. Şirket, halk arasında 'aptal' olduğu ve bu yüzden soyunun tükendiği sanılan kuşun genomunun yüzde 95'inin doldurulduğunu ve yapay zeka destekli yeni bir platformla kuşun karakteristik gaga yapısıyla ilişkili genleri aradığını açıkladı. Haber heyecan verici olsa da, yeni bir dodonun ne zaman yumurtadan çıkacağına dair herhangi bir takvim verilmedi.
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Kaynak: Reuters
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Dallas merkezli şirket, dodo genomunun yüzde 95'inin tamamlandığını ve analizin son aşamasına geçildiğini bildirdi.
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GenoMorph adlı yapay zeka platformu, dodonun gaga yapısıyla ilişkili yaklaşık 2.300 aday geni belirledi.
Şirket, dodoyu Mauritius'a geri döndürmeyi hedefliyor, ancak salınım alanları henüz belirlenmedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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