article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nesli Tükenen Dodoyu Hayata Döndürecekler: "Aptal" Olduğu İçin Yok Oldu Sanılıyordu

Nesli Tükenen Dodoyu Hayata Döndürecekler: "Aptal" Olduğu İçin Yok Oldu Sanılıyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 18:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, 1662'de son kez görüldüğü bilinen dodoyu yeniden yaşama döndürme çalışmalarında ilerleme kaydettiğini duyurdu. Şirket, halk arasında 'aptal' olduğu ve bu yüzden soyunun tükendiği sanılan kuşun genomunun yüzde 95'inin doldurulduğunu ve yapay zeka destekli yeni bir platformla kuşun karakteristik gaga yapısıyla ilişkili genleri aradığını açıkladı. Haber heyecan verici olsa da, yeni bir dodonun ne zaman yumurtadan çıkacağına dair herhangi bir takvim verilmedi.

Detaylar 👇

Kaynak: Reuters

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dallas merkezli şirket, dodo genomunun yüzde 95'inin tamamlandığını ve analizin son aşamasına geçildiğini bildirdi.

Dallas merkezli şirket, dodo genomunun yüzde 95'inin tamamlandığını ve analizin son aşamasına geçildiğini bildirdi.

Colossal Biosciences, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada dodonun genomunun yüzde 95'inin doldurulduğunu ve çalışmanın son analiz aşamasında olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bir genetik düzenlemenin istenen özelliği oluşturup oluşturmadığını test etme süresini kısaltacak bir ilerleme de kaydedildi.

Dodo türünün yalnızca tek bir tam genomu bulunuyor. Bu nedenle ekip, karşılaştırma için 70'ten fazla yaşayan kuş türünün kafatası ve gaga gelişimini inceledi.

GenoMorph adlı yapay zeka platformu, dodonun gaga yapısıyla ilişkili yaklaşık 2.300 aday geni belirledi.

GenoMorph adlı yapay zeka platformu, dodonun gaga yapısıyla ilişkili yaklaşık 2.300 aday geni belirledi.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Ben Lamm, GenoMorph platformunu yüz binlerce olası genetik değişikliği en olası hedeflere indiren bir 'hazine haritası' olarak tanımladı. Baş Bilim Sorumlusu Beth Shapiro ise platformun işleyişini anlattı. Platformun çıkardığı yaklaşık 2.300 aday gen listesi şu anda laboratuvarda doğrulanıyor.

Gen düzenlemeleri, dodonun en yakın yaşayan akrabası olan Nicobar güvercininin hücrelerine uygulanacak. Güneydoğu Asya adalarına özgü olan ve yeşil ile bakır tonlarında parlak tüylere sahip güvercin, dodonun aksine uçabiliyor. Şirketin Teksas'taki kolonisi, başarılı üremelerin ardından 36 kuşa ulaştı.

Şirket, dodoyu Mauritius'a geri döndürmeyi hedefliyor, ancak salınım alanları henüz belirlenmedi.

Şirket, dodoyu Mauritius'a geri döndürmeyi hedefliyor, ancak salınım alanları henüz belirlenmedi.

Dodo, yaklaşık 1 metre boyunda ve 23 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilen, uçamayan ve yerde yuva yapan bir kuştu. 16. yüzyılda adaya ulaşan insanlar ve getirdikleri sıçan gibi istilacı türler yüzünden insandan korkmayan bu kuş yok oldu. Son bilinen canlı dodonun 1662'de görüldüğü belirtiliyor.

Lamm, önlerindeki engelleri hangi genetik değişikliklerin önemli olduğunu kanıtlamak, bu düzenlemeleri bir kuşta yapmak, bunları sonraki nesle aktarmak ve Mauritius'ta güvenli bir yuva hazırlamak olarak sıraladı. Şirket, Mauritiuslu bilim insanları, koruma kuruluşları ve hükümetle birlikte çalışıyor. Ekolojik çalışmalar ve toplumla istişare tamamlanmadan salınım alanı seçilmeyecek. Haberde bağımsız bir bilimsel değerlendirme yer almıyor, aktarılan görüşler Colossal'a ait.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın