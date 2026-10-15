Nesli Tükenen Dodoyu Hayata Döndürecekler: "Aptal" Olduğu İçin Yok Oldu Sanılıyordu

Colossal Biosciences, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada dodonun genomunun yüzde 95'inin doldurulduğunu ve çalışmanın son analiz aşamasında olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bir genetik düzenlemenin istenen özelliği oluşturup oluşturmadığını test etme süresini kısaltacak bir ilerleme de kaydedildi.

Dodo türünün yalnızca tek bir tam genomu bulunuyor. Bu nedenle ekip, karşılaştırma için 70'ten fazla yaşayan kuş türünün kafatası ve gaga gelişimini inceledi.