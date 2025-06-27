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Nebahat Çehre Kimdir, Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Yapımlar Neler?

Nebahat Çehre Kimdir, Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Yapımlar Neler?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 02:28

1961 yılında ilk sinema deneyiminin ardından 1970’li yılların başına kadar pek çok sinemada yer alan Nebahat Çehre akıllara Firdevs Yöreoğlu karakteriyle yer etmişti. Gençlere taş çıkartan görüntüsünün yanı sıra sakinliği hiç kaybetmeyen özel hayatıyla da dikkat çeken Nebahat Çehre hakkında merak edilenlere gelin birlikte bakalım!

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Nebahat Çehre Kimdir?

Nebahat Çehre Kimdir?

Türk sinemasının zarafet timsali, asaletin vücut bulmuş hali: Nebahat Çehre! Hem Yeşilçam’ın altın dönemine damga vurmuş bir yıldız, hem de günümüzde ekranların en güçlü kadın karakterlerini canlandıran bir oyuncu olarak yıllara meydan okuyor.

Nebahat Çehre Kaç Yaşında?

Nebahat Çehre Kaç Yaşında?

15 Mart 1944 doğumlu olan Nebahat Çehre, 2025 itibarıyla 81 yaşında. Ama yaş konusunu açmadan önce iki kez düşünün deriz: Çünkü o, zamanı durdurmuş gibi.

Nebahat Çehre Nereli?

Nebahat Çehre Nereli?

Aslen Gürcü kökenli olan usta oyuncu, Samsun doğumlu. Fakat çok küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı ve hayatının büyük kısmını burada geçirdi.

Nebahat Çehre'nin Kariyer Başlangıcı

Nebahat Çehre'nin Kariyer Başlangıcı

Nebahat Çehre'nin yıldız hikayesi 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilmesiyle başladı. Güzellik tacı kısa sürede sinema kapılarını araladı. İlk filmi 1961 yapımı “Yaban Gülüm” oldu. Ardından Yeşilçam’ın en çok aranan kadın yıldızları arasına girdi.

Nebahat Çehre'nin Özel Hayatı

Nebahat Çehre'nin Özel Hayatı

Nebahat Çehre’nin aşk hayatı, Yeşilçam’ın en tutkulu ve çalkantılı hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. 1967’de, dönemin asi ve karizmatik oyuncusu Yılmaz Güney ile evlenen Çehre, bu evlilikte hem aşkı hem de zorlukları derinden yaşadı. İkili kısa sürede sinema dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri oldu, ancak Güney’in kıskanç ve sert tavırları evliliğin kısa sürmesine neden oldu. Ardından 1976’da Galatasaray’ın eski basketbolcusu Yavuz Demir ile evlenen Nebahat Çehre, bu kez daha sakin bir aşk yaşadıysa da, evlilik 3 yıl sonra sonlandı. Çehre, her iki evliliğinde de çocuk sahibi olmadı ve aşk hayatını hep kariyeri kadar özel tuttu.

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Nebahat Çehre'nin Öne Çıkan Açıklamaları

Nebahat Çehre'nin Öne Çıkan Açıklamaları

'Yüzümde hayat var, her çizgi anılarımın ve tecrübemin izidir'

“Yavaş yavaş veda etmeyi düşünüyorum. Son projem anlamlı ve güzel olsun isterim”

'Kadınların kendilerine bakması, şıklığı elden bırakmaması çok önemli. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum” 

“Kanımın son damlasına kadar demokrasiden, özgürlükten yanayım”

Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Diziler

Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Diziler

  • Yeni Hayat (2001)

  • Kardelen (2002)

  • Gülüm (2003)

  • Zalim (2003)

  • Haziran Gecesi (2004)

  • Candan Öte (2006)

  • Aşk-ı Memnu (2008) 

  • Muhteşem Yüzyıl (2011)

  • A.Ş.K. (2013)

  • Kara Para Aşk (2014)

  • Yuvamdaki Düşman (2018)

  • Menajerimi Ara (2020)

Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Filmler

Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Filmler

  • Yaban Gülüm (1961)

  • Acı Hayat (1962)

  • Kanun Kanundur (1962)

  • Çiçeksiz Bahçe (1963)

  • Dev Adam (1964)

  • Silaha Yeminliydim (1965)

  • Kırık Hayatlar (1966)

  • Yedi Dağın Aslanı (1966)

  • Pire NuriSeyyit HanBeyoğlu Canavarı (1968)

  • Zorro’nun İntikamıDikenli HayatNisan Yağmuru (1969)

  • Ana Gibi Yar Olmaz (1970)

  • Sürgünden Geliyorum (1971)

  • Aynı Yolun Yolcusu (1972)

  • Beş Tavuk Bir Horoz (1974)

  • Kahreden Gençlik (1985)

  • Güneşteki Leke (1986)

  • Kimlik (1988)

  • Yedikuleli Mihriban (1992)

Nebahat Çehre'nin Güncel Projeleri

Nebahat Çehre'nin Güncel Projeleri

Türk televizyon ve sinemasının efsane ismi Nebahat Çehre, 2020 yılında Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıktı ve unutulmaz bir performans sergiledi. Ancak beyaz perdeye en son 1992 yapımı Yedikuleli Mihriban filmiyle adım atmıştı. Uzun süredir sinema ve televizyon projelerinde aktif olarak yer almayan Çehre, 2024-2025 yıllarında ekranlara dönme isteğini sıkça dile getirdi. “Dizilerde yer almayı çok özledim, iyi bir teklif gelirse oynamak isterim” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Nebahat Çehre'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Nebahat Çehre'nin Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2005: 42. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

  • 2009: 11. Eskişehir Film Festivali - Onur Ödülü

  • 2009: Aydın Ünüversitesi 5. Geleneksel İletişim Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

  • 2009: Latina Turkish Awards - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

  • 2011: 2. Elle Stil Ödülleri - Yılın Stil İkonu

  • 2012: 31. Uluslararası İstanbul Film Festivali

  • 2014: 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü

  • 2015: 34. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

  • 2017: Engelsiz Yaşam Vakfı - Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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