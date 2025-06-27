Nebahat Çehre Kimdir, Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Yapımlar Neler?

Nebahat Çehre’nin aşk hayatı, Yeşilçam’ın en tutkulu ve çalkantılı hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. 1967’de, dönemin asi ve karizmatik oyuncusu Yılmaz Güney ile evlenen Çehre, bu evlilikte hem aşkı hem de zorlukları derinden yaşadı. İkili kısa sürede sinema dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri oldu, ancak Güney’in kıskanç ve sert tavırları evliliğin kısa sürmesine neden oldu. Ardından 1976’da Galatasaray’ın eski basketbolcusu Yavuz Demir ile evlenen Nebahat Çehre, bu kez daha sakin bir aşk yaşadıysa da, evlilik 3 yıl sonra sonlandı. Çehre, her iki evliliğinde de çocuk sahibi olmadı ve aşk hayatını hep kariyeri kadar özel tuttu.