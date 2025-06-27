Nebahat Çehre Kimdir, Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'nin Yer Aldığı Yapımlar Neler?
1961 yılında ilk sinema deneyiminin ardından 1970’li yılların başına kadar pek çok sinemada yer alan Nebahat Çehre akıllara Firdevs Yöreoğlu karakteriyle yer etmişti. Gençlere taş çıkartan görüntüsünün yanı sıra sakinliği hiç kaybetmeyen özel hayatıyla da dikkat çeken Nebahat Çehre hakkında merak edilenlere gelin birlikte bakalım!
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Nebahat Çehre Kimdir?
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Nebahat Çehre Nereli?
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Nebahat Çehre'nin Özel Hayatı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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