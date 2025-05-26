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Ne Yapsa Olmuyor: Fenerbahçe, Mike James'e Yine Kabusu Yaşattı

Ne Yapsa Olmuyor: Fenerbahçe, Mike James'e Yine Kabusu Yaşattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.05.2025 - 20:16

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Euroleague'in yıldız oyuncularından Mike James, Monaco formasıyla Fenerbahçe'ye karşı bir kritik maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, sezonun final mücadelesini 81-70'lik skorla kazanarak kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürürken tecrübeli oyuncu da dördüncü kez kupanın dışına itti.

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Mike James finallerde Fenerbahçe'yi geçemiyor

Mike James finallerde Fenerbahçe'yi geçemiyor

Euroleague'de mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e her zaman sıkıntı çıkaran oyuncuların başında gelen ligin tecrübeli isimlerinden Mike James, 2024-2025 sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe Beko, Monaco formasıyla kariyerinin ilk Euroleague kupasını kazanmaya çok yaklaşan James'e finalde 'dur' dedi.

Dört eleme maçında da elendi

Dört eleme maçında da elendi

Geçtiğimiz yılın MVP'si seçilen 34 yaşındaki oyun kurucunun Fenerbahçe'ye karşı finallerdeki kaybedişi kısaca şöyle:

  • ❌ 2016'da Fenerbahçe'ye yarı finalde kaybetti (Baskonia)

  • ❌ 2017'de Fenerbahçe'ye çeyrek finalde kaybetti (Pana)

  • ❌ 2024'de Fenerbahçe'ye çeyrek finalde kaybetti (Monaco)

  • ❌ 2025'de Fenerbahçe'ye finalde kaybetti (Monaco)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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