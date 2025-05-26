Ne Yapsa Olmuyor: Fenerbahçe, Mike James'e Yine Kabusu Yaşattı
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Euroleague'in yıldız oyuncularından Mike James, Monaco formasıyla Fenerbahçe'ye karşı bir kritik maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, sezonun final mücadelesini 81-70'lik skorla kazanarak kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürürken tecrübeli oyuncu da dördüncü kez kupanın dışına itti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mike James finallerde Fenerbahçe'yi geçemiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört eleme maçında da elendi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yalan dünya