Ne Yapsa Olmuyor: Fenerbahçe, Mike James'e Yine Kabusu Yaşattı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvası Euroleague'in yıldız oyuncularından Mike James, Monaco formasıyla Fenerbahçe'ye karşı bir kritik maçtan daha mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, sezonun final mücadelesini 81-70'lik skorla kazanarak kupayı tarihinde ikinci kez müzesine götürürken tecrübeli oyuncu da dördüncü kez kupanın dışına itti.