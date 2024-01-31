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Ne Alırsanız Alın 99 TL! Bebeğiniz İçin Hemen Sepete Eklemeniz Gereken Ürün Önerileri

etiket Ne Alırsanız Alın 99 TL! Bebeğiniz İçin Hemen Sepete Eklemeniz Gereken Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 12:36

Bebeğinizin sağlığı ve konforu için gerekli olan ürünlerde kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. Her türlü ihtiyacınıza uygun, kaliteli ve uygun fiyatlı seçeneklerle dolu bu indirimli ürünler, sadece 99 TL. İster beslenme, isterse de bakım ürünleri olsun, bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılayacak her şey bu özel indirimde. Bu fırsatı kaçırmayın, bebeğinizin sağlığı ve mutluluğu için en iyi ürünleri en uygun fiyatlarla alın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 31.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mycey Atıştırma Kabı-Mavi

1. Mycey Atıştırma Kabı-Mavi

Bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu atıştırmalık kabı, kapaklı ve esnek bölümlü yapısıyla yiyeceklerin tazeliğini korurken, aynı zamanda baş aşağı çevrildiğinde dökülme sorunu yaşatmaz. Süper yumuşak kanatları sayesinde atıştırmalıklar kolaylıkla alınabilir ve dökülme riski en aza indirilir.

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2. Wee Baby Silikon Uçlu Mama Kaşığı

2. Wee Baby Silikon Uçlu Mama Kaşığı

Kendi kendine yemek yeme becerisini geliştiren bu kaşık, aynı zamanda bebeklerin motor becerilerini de geliştirir. Wee Beslenme Kaşığı, bebeklerin yemek yeme deneyimini daha keyifli ve öğretici hale getirir. Bu özel ürün, bebeklerin yemek yemeyi kendi başlarına keşfetmelerini sağlar.

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Hepsiburada

3. Siveno %100 Doğal Dudak Koruyucu Yoğun Etki Bitkisel Lipbalm Krem Nemlendirici Parlatıcı Onarıcı

3. Siveno %100 Doğal Dudak Koruyucu Yoğun Etki Bitkisel Lipbalm Krem Nemlendirici Parlatıcı Onarıcı

Siveno'nun sunduğu %100 Doğal Dudak Koruyucu Yoğun Etki Bitkisel Lipbalm Krem, dudaklarınız için eşsiz bir bakım sağlar. Tamamen doğal içeriği sayesinde, en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Çocuğunuzun cildi için de son derece güvenlidir. 

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Hepsiburada

4. Tommee Tippee Closer to Nature Breast-like Emzik

4. Tommee Tippee Closer to Nature Breast-like Emzik

Breastlike emzik, süper yumuşak silikon ucu ile adeta 'Anne Teni' gibi bir hissiyat sunar. Bu özelliği sayesinde, hareket edebilir, esneyebilir ve gerilebilir, tıpkı bir anne memesinin doğal yapısı gibi. Bu benzersiz özellik, bebeğinize anne memesinin doğal hissini verir ve biberona geçiş sürecini büyük ölçüde kolaylaştırır. 

Burada.

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5. Wee Baby Meyve Süzgeci Turuncu

5. Wee Baby Meyve Süzgeci Turuncu

6 ay ve üzeri bebekler için ideal olan bu ürün, bebeklerin meyvelerle ilk tanışmasını sağlayarak, onların güvenli bir şekilde meyve tüketmelerine olanak tanır. Soğutulmuş meyve ve sebzeleri içerisine ekleyerek, hassaslaşan ve ağrıyan diş etlerinin rahatlamasına da yardımcı olur. Ayrıca, özel dişlik bölümü sayesinde bebekler, beslenirken diş etlerini kaşıyabilirler.

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6. Babyjem Puset Sinekliği Beyaz

6. Babyjem Puset Sinekliği Beyaz

Bebeklerinizi dış etkenlerden korumanın önemini herkes bilir. Özellikle yaz aylarında, sivrisinek ısırıkları büyük bir sorun haline gelebilir. Ancak, Babyjem puset sinekliği ile bu endişenizi bir kenara bırakabilirsiniz. Bu kullanışlı ürün, bebeğinizi sivrisinek ısırıklarından etkili bir şekilde korur ve sizin rahatça dolaşmanızı sağlar. 

Burada

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7. INCIA %100 Doğal Kids Dudak Besleyici Limon Bitkisel Nemlendirici Dudak Bakım Kremi

7. INCIA %100 Doğal Kids Dudak Besleyici Limon Bitkisel Nemlendirici Dudak Bakım Kremi

Arıların ürettiği %100 doğal balmumu, dudaklarınızın nemini korur ve gün boyu yumuşaklığını sürdürmesine yardımcı olur. İçeriği bebekler için de uygundur, bu nedenle bebeğinizin dudaklarında da kullanabilirsiniz. 

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8. Wee Baby Desenli Emzik Askısı 270 Nazar Boncuğu Serisi

8. Wee Baby Desenli Emzik Askısı 270 Nazar Boncuğu Serisi

Emzik kullanımı ile ilgili hijyen konusu, annelerin öncelikli hassasiyetlerinden biri. Bebeğin giysisine rahatça bağlanabilen, hızlıca açılıp kapanabilen ve en önemlisi de emziğin düşerek kirlenmesini önleyen emzik askıları, emziklerin korunmasını sağlar. Bu emzik askıları sayesinde, bebeğinizin emziğine her ihtiyaç duyduğunda hızlıca ulaşır.

Burada

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9. Wee Baby Mini Pp Alıştırma Bardağı Seti 30 ml

9. Wee Baby Mini Pp Alıştırma Bardağı Seti 30 ml

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Ürünü alırken cam zannettim ancak plastik ama çok önemli değil, sıcak bir şey girmediği sürece. Kargo çok çabuk geldi teşekkür ederim.

Burada.

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10. Mycey 360° Dönen Kaşık

10. Mycey 360° Dönen Kaşık

Mycey 360° Dönen Kaşık, çocuğunuzun yeme alışkanlıklarını geliştirmek için ideal. Bu ürün, çocuğunuzun yemeğini daha etkin bir şekilde ağzına taşımasını sağlar. El koordinasyonunu artırarak, çocuğunuzun normal bir kaşıkla yemek yeme sürecine hızla adapte olmasını destekler. Özellikle çorba ve meyve püresi gibi yoğun sıvılar için ideal olan kaşık derinliği, yemeklerin daha kolay tüketilmesini sağlar. 

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11. Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi Lavanta Cilt Yatıştırıcı Onarıcı Yoğun Nemlendirici Vegan

11. Siveno %100 Doğal El Ve Vücut Kremi Lavanta Cilt Yatıştırıcı Onarıcı Yoğun Nemlendirici Vegan

Siveno'nun %100 doğal el ve vücut kremi, lavanta özleri ile cildi yatıştırırken, onarıcı ve yoğun nemlendirici özellikleri sayesinde, cildinizi taze ve canlı tutar. Bu vegan ürün, doğal içeriği ile hem sizin hem de çocuğunuzun cildini hassasiyetle korur ve nemlendirir. Bebeğinizin narin cildi üzerinde zararsız bir etki yaratırken, aynı zamanda cildin doğal nem dengesini korur. 

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12. Wee Baby Saplı Çıt Çıt Tırnak Makası 888 Mor

12. Wee Baby Saplı Çıt Çıt Tırnak Makası 888 Mor

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Mükemmel, daha önce neden görmedim bilmiyorum. İki kez tırnak törpüsü aldım, çok hassaslar; düştükçe çalışmadılar. Bebeğimin tırnaklarını kesemiyordum, bununla çok kolay kestim. Çok pratik, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

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13. Wee Baby Pure Kauçuk Uçlu Emzik No:2

13. Wee Baby Pure Kauçuk Uçlu Emzik No:2

Benzersiz dış bükey tasarımı ile bebeklerin ağız çevresine yapışmayıp iz bırakmaz ve nefes almayı kesintiye uğratmaz. Hava kanalları aracılığıyla emziğin ağız çevresine uyguladığı baskıyı hafifletir ve böylece bebeğin cildinin hava almasını sağlar. Dahası, şu an bu ürün indirimde. 

Burada.

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Cehape Zihniyeti

krizin izleri gittikçe derinleşiyor, bu indirimler hayra alamet değil. mal satılmadıkça elimizde kalmasın hesabı nakite dönüştürmeye çalışıyorlar. çok üzücü ... Devamını Gör