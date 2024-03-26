NBA'de Ağızları Açık Bırakan Bahis Skandalı: Toronto Raptors’lı Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı!
NBA'de Ağızları Açık Bırakan Bahis Skandalı: Toronto Raptors’lı Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı!
NBA'de Toronto Raptors forması giyen Jontay Porter, birden fazla kez bahis oynadığı gerekçesiyle NBA tarafından soruşturma altına alındı. ESPN'in haberine göre Porter maçları manipüle etti.
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Los Angeles Clippers ile Toronta Raptors karşılaşması öncesi bahis şirketleri Jontay Porter'ın maçtaki performansı için rutin olarak oran açtı.
5.5 sayı, 4.5 ribaund, 1.5 asist ve 0.5 üçlük için açılan oranlarına karşılık Jontay Porter; 0 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 0 üçlük ile karşılaşmayı tamamladı. Porter karşılaşmadan gözü yaralandığı için erken ayrılmıştı.
Fakat bahis sitelerinde Porter'ın bu sayılara ulaşamayacağı ön görülmüştü ve gecenin en çok oynanan bahsi olmuştu.
Phonix Suns karşısında sahaya çıkan Porter için açılan alt/üst bahisleri 7.5 sayı ve 5.5 ribaunddu.
Maçta yine 3 dakika oynayan ve sakatlanan Porter, 0 sayı ve 2 ribaunla maçı tamamladı. Ertesi gün açıklanan verilere göre alt bahsi yine en çok oynanan bahis olmuştu.
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İddialara göre oyuncu için yatırılan miktar 80.000 dolar iken kazanılan miktar 1.120.000 dolar. (Kaynak: Twitter/@casualtakeking)
Denver Nuggets 'ın yıldızı Michael Porter Jr'ın kardeşi olan Porter bu sezon takımıyla 415.000 dolara sözleşme imzalamıştı.
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