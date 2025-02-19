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NBA All-Star Sonrası Alperen Şengün'den İlk Paylaşım

NBA All-Star Sonrası Alperen Şengün'den İlk Paylaşım

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 08:55

Mini bir turnuva formatıyla düzenlenen NBA All-Star 2025'te sahne alarak Türk basketbolunun tarihine geçen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sosyal medya hesabından kendisi için rüya gibi geçen dev organizasyon hakkında paylaşımda bulundu. Şengün, 'işe dönüş vakti' dedi.

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Final maçı Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynanmıştı

Final maçı Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynanmıştı

Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All-Star maçlarının galibi olmuştu.

Milli oyuncumuz toplamda 4 dakika 19 saniye parkede kalmıştı

Milli oyuncumuz toplamda 4 dakika 19 saniye parkede kalmıştı

Yarı final maçında 4 dakika sahada kalarak 4 sayı, 1 ribaunt üreten 22 yaşındaki pivot finalde ise sadece 19 saniye şans bulabilmişti.

Yıldız isimlerin yer aldığı yeni düzen basketbolseverler tarafından beğenilmemişti 👇

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şengün, kendisini destekleyenlere teşekkür ederken "işe dönüş vakti" dedi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şengün, kendisini destekleyenlere teşekkür ederken "işe dönüş vakti" dedi
twitter.com

'Hayal etmekten yaşamaya... Ama hala açım. Tüm desteğinize minnettarım. Şimdi işe dönüş vakti!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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