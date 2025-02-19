NBA All-Star Sonrası Alperen Şengün'den İlk Paylaşım
NBA All-Star Sonrası Alperen Şengün'den İlk Paylaşım
Mini bir turnuva formatıyla düzenlenen NBA All-Star 2025'te sahne alarak Türk basketbolunun tarihine geçen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sosyal medya hesabından kendisi için rüya gibi geçen dev organizasyon hakkında paylaşımda bulundu. Şengün, 'işe dönüş vakti' dedi.
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Final maçı Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynanmıştı
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Milli oyuncumuz toplamda 4 dakika 19 saniye parkede kalmıştı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şengün, kendisini destekleyenlere teşekkür ederken "işe dönüş vakti" dedi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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