''Nasıl Bir Yıl Geçirdiniz?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Tükenmişliklerini Tarif Eden Kişiler

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2025 yılına yaklaşırken ''Nasıl bir yıl geçirdiniz?'' sorusuna Twitter (X) kullanıcılarından derbeder yanıtlar geldi. Tabii herkes kötü bir yıl geçirmemiş nadiren de olsa yılı güzel atlatanlar da olmuş.

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