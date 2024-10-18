''Nasıl Bir Yıl Geçirdiniz?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Tükenmişliklerini Tarif Eden Kişiler
''Nasıl Bir Yıl Geçirdiniz?'' Sorusuna Verdikleri Yanıtlarla Tükenmişliklerini Tarif Eden Kişiler
İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2025 yılına yaklaşırken ''Nasıl bir yıl geçirdiniz?'' sorusuna Twitter (X) kullanıcılarından derbeder yanıtlar geldi. Tabii herkes kötü bir yıl geçirmemiş nadiren de olsa yılı güzel atlatanlar da olmuş.
Buyrun izliyoruz 👇
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Yılbaşı yaklaşıyor, 2024 yılının %79'u bitti. Peki kim bu. yılı nasıl atlattı. Hayallerini gerçekleştirenler de oldu depresyondan başını kaldıramayanlar da. İşte Twitter kullanıcılarının 2024 deneyimleri:
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Bize de öyle geldi.
Kimileri hayallerimizi yaşamış.
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Tam olarak böyle.
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Bu dünyaya seyirci olmaya gelmişiz.
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Peki sizin için bu yıl nasıl geçti? Yorumlara bekliyoruz...
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