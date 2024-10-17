Narsistle İlişki Balıkla Kuşun İlişkisine Benzer!
Narsistle İlişki Balıkla Kuşun İlişkisine Benzer!
Siz balık olursunuz, narsist ise kuş.
Başta siz balık olduğunuz için kuşa âşık olamayacağınızı çok net bilirsiniz. Kuştan haz almazsınız, beğenmezsiniz, tepeden bakmasına sinir olursunuz, tipiniz değildir. Zaten mantıksız bir ilişki olacaktır. Ama gün geçtikçe sizi öyle bir ikna eder ki siz bir bakmışsınız ondan hoşlanıyor olursunuz. Kendisine öyle bir âşık olursunuz ki aşkınızdan gözleriniz döner. Kendinize inanamazsınız bu imkânsız aşk, olmayacak olan aşk, “nasıl oldu da ben ona körü körüne âşık oldum” dersiniz. Ama başta narsistin aşkından artık eser yoktur. Sizi elde edene kadar uyguladığı aşk bombardımanından artık eser kalmamıştır.
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Siz artık o baştaki aşkı görebilmek için sudan çıkıp havada uçmaya çalışırsınız.
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Kuş, onu havada bir kez daha yakalamaya çalışır.
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