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Narsist Aldatır mı?

etiket Narsist Aldatır mı?

Burak Öge
Burak Öge - yazio
14.12.2024 - 12:24

En sık duyduğum sorulardan biri narsistin aldatıp aldatmayacağı ya da 'Hocam, benim eşim aldatıyor mu?' sorusudur. Bu tür soruları yönelten o kadar çok danışanım var ki, bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

Bu konuda yüzde yüz 'aldatır' demek çok zor, çünkü bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir. Narsistlerin aldatmayanını da gördüm, aldatanını da. Bu yüzden her narsist aldatır diyemeyiz. Ancak bazı durumlar narsistlerin aldatma olasılığını artırabilir. Bu yazıda yalnızca bu olasılıkları konuşacağız. Gözlemlerime ve araştırmalarıma dayanarak, bazı durumların narsistlerin aldatma olasılığını artırdığını fark ettim.

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Gelin, bu olasılıkları birlikte inceleyelim:

Gelin, bu olasılıkları birlikte inceleyelim:

1. Cinselliğe Aşırı İlgi

Narsistin aldatacağını gösteren en temel belirtilerden biri cinselliğe aşırı ilgisidir. Daha önce paraya tapan narsistlerden bahsettiğimiz gibi, cinselliğe tapan narsistler de vardır. Bu tür narsistler sık sık cinsel ilişki ister, çok fazla mastürbasyon yapar, olur olmadık yerlerde cinsel ilişki talep eder ve genellikle libidoları oldukça yüksektir. Aşırı pornografi tüketimi de yaygındır. Bu kişiler, tatminsizlik nedeniyle sürekli yeni hazlar arayışına girerek başkalarına yönelebilir. Yani eşiniz cinselliğe aşırı önem veriyorsa, aldatma olasılığı yüksek diyebiliriz.

2. Alkol Kullanımı

Narsistin alkol kullanması da aldatma olasılığını artırabilir. Alkol etkisiyle kişi bilincini kaybeder ve mantıklı hareket edemez. Bu durum, özellikle sarhoş olduğunda, kişinin aldatma riskini artırabilir.

3. Güvensizlik

Güvenin kalmadığı ilişkilerde aldatma olasılığı artar. Eğer eşiniz normalden farklı, şüpheli hareketler sergiliyorsa, örneğin telefonunu dışarıda kullanıyorsa, telefonu ortada bırakmıyorsa veya telefonuna bakmanıza izin vermiyorsa, bu durum güveni zedeler. Ayrıca, telefonuna baktığınızda bir kadın veya erkekten bahsetmeniz karşısında aşırı tepki veriyorsa, bu da şüphe uyandırabilir. İç huzuru olan kişi telefonunu saklama gereği duymaz, ancak aldatan kişi sürekli bir şeyleri gizleme eğilimindedir.

4. Uzun Süre Cinsel İlişkiden Kaçınma

Narsist, genel olarak cinselliği sevdiği için kolay kolay cinsellikten vazgeçmez. Eğer eşinizle 3 aydan fazla bir süre cinsel ilişki yaşanmamışsa ve özel bir sağlık durumu yoksa, aldatma ihtimali değerlendirilebilir. Ancak cinsel sorunlar bu durumu karmaşık hale getirebilir. Narsist, cinsel sorunlarını çözmek için başka kişilerle ilişki arayışına girebilir veya tam tersine, bu sorundan ötürü cinsellikten tamamen uzak durabilir.

5. Aile Örnekleri

Narsistin anne veya babasının kendi eşini aldatması, onun da aynı davranışı sergileme olasılığını artırabilir. Örneğin, narsistin babası annesini aldattıysa ve bu evlilik devam ettiyse, narsist bu durumu normalleştirebilir. Ancak tam tersi de geçerli olabilir; bazı narsistler, anne veya babalarının yaşadıkları üzüntüyü gördükleri için aldatmaktan kaçınabilirler.

6. Geçmişteki Çapkınlık

Geçmişinde çapkın olan narsistlerin bu yola yeniden düşme olasılığı yüksektir. Evlenmeden önce sık sık tek gecelik ilişkiler yaşayan bir kişi, evlendikten sonra bir süre sadık kalabilir ancak zamanla yeniden bu tür davranışlara yönelebilir.

7. İlgi ve Övgü Arayışı

Narsistler sürekli ilgi ve övgüye ihtiyaç duyarlar. Eşi tarafından yeterince övülmediğini hisseden bir narsist, başka insanlardan ilgi ve övgü arayabilir. Bu durum fiziksel aldatma olmadan da gerçekleşebilir. Narsist, flörtöz davranarak başkalarının ilgisini çekmeye çalışabilir ve bu da duygusal aldatmaya yol açabilir.

8. Aile ve Sosyal Baskılar

Sert bir ailede yetişmiş ve 'elalem ne der' baskısıyla büyümüş narsistlerin aldatma olasılığı düşüktür. Statülerine ve toplumdaki imajlarına zarar gelmemesi için aldatmaktan kaçınabilirler. Ancak aile bütünlüğü vurgulanmadan büyüyen narsistlerin aldatma olasılığı daha yüksektir.

Narsistin aldatması sizi tanımlamaz

Narsistin aldatması sizi tanımlamaz

İnsanlar, narsistin aldatıp aldatmadığına göre kendi değerlerini ölçmeye çalışıyor. Ancak narsistin aldatması sizin değerinizi belirlemez. Narsist sizi çirkin, kötü veya yetersiz olduğunuz için aldatmaz. Bu, onun kendi sorunlarından kaynaklanır.

Bir narsistin kolunda bir yara olduğunu düşünün. O, bu yarayı bir şekilde kapatmaya çalışır ama asla doktora gitmeyi düşünmez. Yarayı başarı, iş, alkol, kumar ya da başka insanlarla kapatmaya çalışabilir. Bu durumun sizinle bir ilgisi yoktur. O, bunu yaparken kendisinin haklı olduğunu düşünebilir.

Bu yüzden 'aldatır mı?' sorusunun cevabını aramak yerine, 'bu kişiye ileride de katlanabilir miyim?' sorusunun cevabını aramalısınız. Daha detaylı bilgiyi kitabımda yoğun şekilde paylaştım. Narsistlerden Özgürlüğe kitabı size daha detaylı bilgi sağlayacaktır.

Bir sonraki içeriğimizde 'narsist neden aldatır?' konusunu konuşacağız. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın!

Önemli not: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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