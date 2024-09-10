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Narin'in Cansız Bedeninin Taşındığı Arabanın Arka Koltuğunda Kim Vardı? Ekipler Üçüncü Kişinin Peşinde!

Narin'in Cansız Bedeninin Taşındığı Arabanın Arka Koltuğunda Kim Vardı? Ekipler Üçüncü Kişinin Peşinde!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 11:28

Narin Güran cinayetinde son olarak 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bir önceki gün ilk itiraf, köylülerden Nevzat Bahtiyar'dan geldi. Bahtiyar ifadesinde, muhtar Salim Güran'ın kendisine Narin'in cesedini yok etmesi için bir battaniye verdiğini ve karşılığında 200 bin TL teklif ettiğini anlattı. Bu kez ikilinin yanında üçüncü bir kişinin olup olmadığı araştırılıyor.

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21 Ağustos'ta evinin yakınlarında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde bulundu.

21 Ağustos'ta evinin yakınlarında kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin öldürüldükten sonra bir çuval içinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla örtülerek gizlendiğini açıkladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin öldürüldükten sonra bir çuval içinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla örtülerek gizlendiğini açıkladı.

Cinayetle ilgili 24 şüpheli için ek gözaltı süresi verilerek, şüphelilerin gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı. Gözaltına alınan köylülerden Nevzat Bahadır ifadesinde, Narin'in cansız bedenini dere yatağına kendisinin götürdüğünü itiraf etti.

Cinayetle ilgili 24 şüpheli için ek gözaltı süresi verilerek, şüphelilerin gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı. Gözaltına alınan köylülerden Nevzat Bahadır ifadesinde, Narin'in cansız bedenini dere yatağına kendisinin götürdüğünü itiraf etti.

İfadesinin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gece 3'te itirafta bulunan Bahtiyar'a jandarma, Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda başka bir kişinin olup olmadığını ısrarla sordu.

Gece 3'te itirafta bulunan Bahtiyar'a jandarma, Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda başka bir kişinin olup olmadığını ısrarla sordu.

Bahtiyar ise "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Narin'in cesedinin taşındığı araçta başka bir kişinin daha bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bahtiyar ise "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi. Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Narin'in cesedinin taşındığı araçta başka bir kişinin daha bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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Ayrıca, bölgede Nevzat Bahadır ve Salim Güran'ın yanı sıra başka bir kişinin olup olmadığı telefon sinyalleri aracılığıyla araştırılıyor.

Ayrıca, bölgede Nevzat Bahadır ve Salim Güran'ın yanı sıra başka bir kişinin olup olmadığı telefon sinyalleri aracılığıyla araştırılıyor.

Jandarma ekipleri, cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği yerlerde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği yerlerde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ayrıca, bu bölgede başka bir kişinin bulunup bulunmadığına dair BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapılıyor.

Ayrıca, bu bölgede başka bir kişinin bulunup bulunmadığına dair BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapılıyor.

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