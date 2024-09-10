Narin'in Cansız Bedeninin Taşındığı Arabanın Arka Koltuğunda Kim Vardı? Ekipler Üçüncü Kişinin Peşinde!

Narin Güran cinayetinde son olarak 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bir önceki gün ilk itiraf, köylülerden Nevzat Bahtiyar'dan geldi. Bahtiyar ifadesinde, muhtar Salim Güran'ın kendisine Narin'in cesedini yok etmesi için bir battaniye verdiğini ve karşılığında 200 bin TL teklif ettiğini anlattı. Bu kez ikilinin yanında üçüncü bir kişinin olup olmadığı araştırılıyor.