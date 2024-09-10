Narin Güran'ın Katledilmesiyle İlgili Gizlilik Kararı Hala Geçerli mi? Fahrettin Altun Açıkladı!
Narin Güran'ın Katledilmesiyle İlgili Gizlilik Kararı Hala Geçerli mi? Fahrettin Altun Açıkladı!
Kaybının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın toprağa verilmesinin ardından soruşturma devam ederken, gizlilik kararının devam edip etmediği hakkında Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.
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Altun, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle takip edildiğini duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Güran'ın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından izlediğini belirten Altun, ayrıca Narin Güran olayındaki gizlilik kararını da tekrar hatırlattı.
Soruşturmada alınan gizlilik kararının halen geçerli olduğunu ifade eden Altun, bu sürecin adil bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
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