Narin Güran Cinayeti: Yarın Davada Cezalar Belli Olabilir
Narin Güran Cinayeti: Yarın Davada Cezalar Belli Olabilir
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran’ın davasında ikinci duruşma yarın yapılacak. Savcılık, Narin’in annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Yarın görülecek duruşmada karar çıkabileceği iddia edildi. İlk duruşması 3 gün süren davada ikinci duruşma yarın geniş çaplı güvenlik önmeleriyle Diyarbakır Adliyesi’nde yapılacak.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın, 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmış ve talihsiz çocuğun cansız bedeni evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuştu.
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Olay sonrasında 12 kişi tutuklanmıştı. Savcılık, tutuklu bulunan Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve cansız bedeni amca Salim’in emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.
NTV’de yer alan habere göre, davanın ikinci duruşması yarın Diyarbakır Adliyesi’nde geniş güvenlik önlemleriyle birlikte yapılacak.
Uzmanlar, yarınki duruşmanın karar duruşması olabileceğini ve cezaların bu duruşmalar sonrasında belli olabileceğini ifade ediyor.
Ayrıca yarınki duruşmada, Narin’in bir diğer amcası Erhan Güran, köyde çobanlık yapan Ahmet A., ile tutuklu bulunan ve ilk duruşmada “tanıklık yapmak istemiyorum” diyen 15 yaşındaki R.A için de mahkemeye zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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