Narin Davasında 2 Yeni Gözaltı Daha: Köyün İmamı da Gözaltına Alındı

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmış ve sonrasında 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu akşam saatlerinde de köyün imamı ve gözaltında bulunan Narin’in büyükamcası Hüseyin Güran’ın nikahsız yaşadığı eşi gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV