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Narin Davasında 2 Yeni Gözaltı Daha: Köyün İmamı da Gözaltına Alındı

Narin Davasında 2 Yeni Gözaltı Daha: Köyün İmamı da Gözaltına Alındı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 00:42 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 00:58

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmış ve sonrasında 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu akşam saatlerinde de köyün imamı ve gözaltında bulunan Narin’in büyükamcası Hüseyin Güran’ın nikahsız yaşadığı eşi gözaltına alındı.

Kaynak: Halk TV

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulunduktan sonra 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni bulunduktan sonra 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Nevzat Bahtiyar ise tutuklanmıştı. Ayrıca Narin’in amcası Salim Güran tutuklu bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Nevzat Bahtiyar ise tutuklanmıştı. Ayrıca Narin’in amcası Salim Güran tutuklu bulunuyor.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, akşam saatlerinde jandarmanın 2 kişiyi daha gözaltına aldığını açıladı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, akşam saatlerinde jandarmanın 2 kişiyi daha gözaltına aldığını açıladı.

Demir’in iddiasına göre köyün imamı ile birlikte Narin büyükamcası olan Hüseyin Güran’ın nikahsız yaşadığı eşi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Demir’in iddiasına göre köyün imamı ile birlikte Narin büyükamcası olan Hüseyin Güran’ın nikahsız yaşadığı eşi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Özellikle Hüseyin Güran’ın 40’lı yaşlardaki beraber yaşadığı kişinin olayla ilgili önemli bilgileri olduğu iddia ediliyor.

Özellikle Hüseyin Güran’ın 40’lı yaşlardaki beraber yaşadığı kişinin olayla ilgili önemli bilgileri olduğu iddia ediliyor.

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