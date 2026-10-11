Nar Taneleri 3 Yöntemle Kolayca Çıkarılıyor: Tek Tek Ayıklamanıza Gerek Yok
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
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Su dolu kasede ayıklamak sıçramayı azaltıyor
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Ahşap kaşıkla vurmak hızlı, dilimleri ovmak daha az zar bırakıyor
Ayıklanan taneler buzdolabında 5 gün, dondurucuda 1 yıl saklanabiliyor
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