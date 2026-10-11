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Nar Taneleri 3 Yöntemle Kolayca Çıkarılıyor: Tek Tek Ayıklamanıza Gerek Yok

Nar Taneleri 3 Yöntemle Kolayca Çıkarılıyor: Tek Tek Ayıklamanıza Gerek Yok

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:01
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Nar taneleri su dolu bir kasede ayıklanınca beyaz zarlar yüzüyor, taneler dibe iniyor. Ahşap kaşıkla vurmak ve dilimleri ovmak da taneleri çıkarmanın kolay yolları arasında.

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Su dolu kasede ayıklamak sıçramayı azaltıyor

Su dolu kasede ayıklamak sıçramayı azaltıyor

Ayıklamaya elde ağır gelen, sert ve lekesiz bir narla başlamak gerekiyor. Ağır nar daha sulu oluyor.

Illinois Üniversitesi'nin halk eğitim programından beslenme uzmanı Jenna Smith, 19 Ocak 2024 tarihli yazısında yöntemi dört adımda anlatıyor. Önce narın üst kısmı, taç şeklindeki çiçek ucunun yaklaşık 1,3 santim altından kesiliyor. Sonra kabuk yaklaşık 0,6 santim derinlikte yukarıdan aşağıya bölümlere çiziliyor. Nar su dolu bir kasenin üzerinde elle açılıyor. Taneler dibe iniyor, beyaz kısım yüzüyor. Yüzeydeki kısım alınıp atılıyor, su süzülüyor ve geriye yalnızca taneler kalıyor.

Şef Jennifer Segal ise tarif sitesinde narın üstüne yaklaşık 2,5 santim derinlikte X şeklinde bir kesik atılmasını öneriyor. Nar, kesik yüzü aşağı bakacak şekilde soğuk su dolu kasenin üzerinde dörde bölünüyor. Her dilim suyun altında geri çekilip taneler zardan itilerek çıkarılıyor. Segal, kesme tahtası gerekmediğini ve sıçramanın azaldığını yazıyor. Utah Eyalet Üniversitesi de narı doğrudan su altında bölüp taneleri orada ayırmayı öneriyor.

Ahşap kaşıkla vurmak hızlı, dilimleri ovmak daha az zar bırakıyor

Ahşap kaşıkla vurmak hızlı, dilimleri ovmak daha az zar bırakıyor

Narı ortadan enine kesip yarım parçayı derin bir kasenin üzerinde, kesik yüzü aşağı bakacak şekilde tutmak ve arkasına ahşap kaşıkla sertçe vurmak taneleri döküyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin ev tipi gıda saklama programı yöntemi hızlı buluyor, ancak tanelerin arasında kalan beyaz zarları ayıklamanın daha uzun sürdüğünü yazıyor. Jennifer Segal'in sitesindeki okuyucular kaşık yönteminin su yönteminden hızlı ve temiz olduğunu söylüyor, derin bir kasenin meyve suyunu toplamaya yardım ettiğini ekliyor. Nar suyu kumaşı lekelediği için önlük takılması öneriliyor.

İkinci yöntemde narın sap ve çiçek ucu kesiliyor. Kabuk, beyaz zarların izlediği çizgiler boyunca çiziliyor ve meyve parçalara ayrılıyor. Taneler her parçadan parmakla ovularak çıkarılıyor. Programın yazısında bu yol daha yavaş ilerliyor, ama beyaz zarları ayıklamak için daha az zaman gerekiyor. Segal'in sitesinde bir okuyucu da eldiven takıp yan yana sığ kesikler atmayı, narı portakal gibi dilimlere ayırmayı ve taneleri derin bir kasede çekip almayı öneriyor. Okuyucu, yöntemde su yöntemindeki meyve suyu kaybının yaşanmadığını yazıyor.

Hangi yöntem seçilirse seçilsin taneler üzerini örtecek kadar suyla dolu bir kaseye alınıyor. Yapışık zarlar yüzeye çıkıyor ve toplanıyor, taneler süzgeçte süzülüyor.

Ayıklanan taneler buzdolabında 5 gün, dondurucuda 1 yıl saklanabiliyor

Ayıklanan taneler buzdolabında 5 gün, dondurucuda 1 yıl saklanabiliyor

Utah Eyalet Üniversitesi, taze tanelerin buzdolabında en fazla 5 gün dayandığını yazıyor. Daha uzun saklamak için taneler dondurulabiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nin ev tipi gıda saklama programında kurutulmuş taneler tepsiye ya da tabağa tek sıra halinde yayılıp dondurucuya konuyor. Taneler tamamen donunca havası olabildiğince alınan dondurucu poşetlerine ya da vakumlu torbalara aktarılıyor. Dondurucuda 1 yıla kadar saklanabiliyor.

Bütün nar ise 5 derecede 8 haftaya kadar dayanıyor. Nem oranının yüzde 90 ile 95 arasında olması gerekiyor. Sıcaklık 5 derecenin altına düşerse ve nar 4 haftadan uzun süre orada kalırsa kabuk kahverengileşiyor, çukurlaşma ve çürüme görülüyor. Utah Eyalet Üniversitesi narın serin, kuru ve havadar bir yerde saklanmasını öneriyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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