Nar Taneleri 3 Yöntemle Kolayca Çıkarılıyor: Tek Tek Ayıklamanıza Gerek Yok

Narı ortadan enine kesip yarım parçayı derin bir kasenin üzerinde, kesik yüzü aşağı bakacak şekilde tutmak ve arkasına ahşap kaşıkla sertçe vurmak taneleri döküyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin ev tipi gıda saklama programı yöntemi hızlı buluyor, ancak tanelerin arasında kalan beyaz zarları ayıklamanın daha uzun sürdüğünü yazıyor. Jennifer Segal'in sitesindeki okuyucular kaşık yönteminin su yönteminden hızlı ve temiz olduğunu söylüyor, derin bir kasenin meyve suyunu toplamaya yardım ettiğini ekliyor. Nar suyu kumaşı lekelediği için önlük takılması öneriliyor.

İkinci yöntemde narın sap ve çiçek ucu kesiliyor. Kabuk, beyaz zarların izlediği çizgiler boyunca çiziliyor ve meyve parçalara ayrılıyor. Taneler her parçadan parmakla ovularak çıkarılıyor. Programın yazısında bu yol daha yavaş ilerliyor, ama beyaz zarları ayıklamak için daha az zaman gerekiyor. Segal'in sitesinde bir okuyucu da eldiven takıp yan yana sığ kesikler atmayı, narı portakal gibi dilimlere ayırmayı ve taneleri derin bir kasede çekip almayı öneriyor. Okuyucu, yöntemde su yöntemindeki meyve suyu kaybının yaşanmadığını yazıyor.

Hangi yöntem seçilirse seçilsin taneler üzerini örtecek kadar suyla dolu bir kaseye alınıyor. Yapışık zarlar yüzeye çıkıyor ve toplanıyor, taneler süzgeçte süzülüyor.