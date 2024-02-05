Müzik Zevkin Cinsel Yaşamın Konusunda Ne Kadar İpucu Veriyor?
Müzik Zevkin Cinsel Yaşamın Konusunda Ne Kadar İpucu Veriyor?
Bu test seninle ilgili enteresan ipuçları veriyor! Ne tarz müzik sevdiğini bizimle paylaş, nasıl bir cinsel hayatın olduğunu söyleyelim 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. En son ne zaman konsere gittin?
3. Peki festivallere gitmeyi sever misin?
4. Dans etmeyi sever misin?
5. Peki en çok dinlediğin müzik türü hangisi?
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6. O zaman söyle bakalım nostaljik şarkıları sever misin?
7. Müzikli eğlence mekanlarını sever misin?
8. Son olarak, müzik dinlemeyi en çok ne zaman seviyorsun?
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