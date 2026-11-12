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Mutfak Tezgahlarında Yeni Trend Belli Oldu: Mermerin Yerini Almaya Hazırlanıyor

Mutfak Tezgahlarında Yeni Trend Belli Oldu: Mermerin Yerini Almaya Hazırlanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 15:37
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Mutfak yenilerken verilen en zor kararlardan biri, tezgâhın hangi malzemeden olacağı. Tasarımcılar son yıllarda tezgâhlarda giderek daha sık porselen öneriyor. Porselen mermer görünümünü verebiliyor, ısıya ve lekeye dayanıklı, ama kenarları kırılgan.

İşte detaylar...

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Porselen gözeneksiz olduğu için koruyucu kaplama gerektirmiyor.

Porselen gözeneksiz olduğu için koruyucu kaplama gerektirmiyor.

Davonport şirketinden Richard Davonport, bu özelliği sayesinde porselenin en hijyenik ve en az bakım isteyen seçeneklerden biri olduğunu söylüyor. Malzeme çizilmeye de dayanıklı, güneş ışığında solmuyor. Bu yüzden iç mekânın yanı sıra açık hava mutfaklarında da kullanılabiliyor.

Porselen; mermer, beton ya da taş görünümünü verebiliyor. Büyük plakalar ise tezgâhta ek yeri olmayan, düz bir görüntü sağlıyor.

Malzemenin ana maddesi, porselene beyaz rengini veren kaolin kili.

Malzemenin ana maddesi, porselene beyaz rengini veren kaolin kili.

Kaolin, çin kili olarak da biliniyor. Kile kuvars gibi başka mineraller eklenerek dayanıklılığı artırılıyor, ardından karışım çok yüksek sıcaklıkta pişiriliyor.

Porselenin en zayıf noktası kenarları.

Porselenin en zayıf noktası kenarları.

Sert ve kırılgan bir malzeme olduğu için kenarlardan küçük parçalar kopabiliyor, hasar gördüğünde de onarmak zor. Roundhouse'tan tasarımcı Allison Lynch, kenardaki bu kırığa erken müdahale edilmezse çatlağa dönüşebileceğini, özellikle desteksiz ince plakalarda bu riskin arttığını anlatıyor.

Aynı nedenle porselen tezgâhın kesimi ve montajı uzman ekip istiyor, bu da maliyeti artırabiliyor. Uzmanlar, kenarlarda kırılma riskini azaltmak için yuvarlatılmış kenar modellerini öneriyor.

Mermer hâlâ klasik bir seçenek, ama daha fazla özen istiyor.

Mermer hâlâ klasik bir seçenek, ama daha fazla özen istiyor.

Lynch, mermerin kendine özgü damarlarının eşsiz olduğunu, ama zamanla eskiyip yüzeyinin değişmesini kabullenmek gerektiğini söylüyor. Sirke, doğal mermerle tepkimeye girip yüzeyde küçük çukurlar ve donuk bir görünüm bırakabiliyor. Bu yüzden mermer tezgâhı yalnızca yumuşak sabun ve nemli bezle silmek, çamaşır suyu gibi sert kimyasallardan uzak tutmak öneriliyor.

Mermer görünümü isteyip daha dayanıklı bir doğal taş arayanlar için kuvarsit de bir seçenek. Lynch'e göre seçim mutfağın nasıl kullanıldığına bağlı: porselen performans, kuvarsit denge, mermer ise zamansız lüks için tercih ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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