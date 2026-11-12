Mutfak Tezgahlarında Yeni Trend Belli Oldu: Mermerin Yerini Almaya Hazırlanıyor

Davonport şirketinden Richard Davonport, bu özelliği sayesinde porselenin en hijyenik ve en az bakım isteyen seçeneklerden biri olduğunu söylüyor. Malzeme çizilmeye de dayanıklı, güneş ışığında solmuyor. Bu yüzden iç mekânın yanı sıra açık hava mutfaklarında da kullanılabiliyor.

Porselen; mermer, beton ya da taş görünümünü verebiliyor. Büyük plakalar ise tezgâhta ek yeri olmayan, düz bir görüntü sağlıyor.