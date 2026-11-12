Mutfak Tezgahlarında Yeni Trend Belli Oldu: Mermerin Yerini Almaya Hazırlanıyor
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Porselen gözeneksiz olduğu için koruyucu kaplama gerektirmiyor.
Malzemenin ana maddesi, porselene beyaz rengini veren kaolin kili.
Porselenin en zayıf noktası kenarları.
Mermer hâlâ klasik bir seçenek, ama daha fazla özen istiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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