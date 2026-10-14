Musluklarda Oluşan İnatçı Kireç Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Sudaki magnezyum, kalsiyum ve demir gibi minerallerin oranı yüksek olduğunda su sert kabul ediliyor. Damlalar kuruduğunda mineraller yüzeyde kalıyor ve genellikle tebeşir gibi beyaz lekeler bırakıyor, sudaki minerallere göre lekeler kahverengi ya da pas rengine de dönebiliyor.

Uzmanlar lekelerin uzun süre beklerse kalıcı hale gelebileceği uyarısını yapıyor. Leke ne kadar uzun süre kalırsa çıkarmak da o kadar zorlaşıyor, bu yüzden temizlik gününü beklemeden müdahale etmek daha doğru.