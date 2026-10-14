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Musluklarda Oluşan İnatçı Kireç Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Musluklarda Oluşan İnatçı Kireç Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:29
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Musluklarda zamanla biriken beyaz kireç lekeleri, ne kadar ovalanırsa ovalansın çıkmıyormuş gibi görünebiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, lekelerin evde bulunan malzemelerle nasıl temizleneceğini ve tekrar oluşmasının nasıl önleneceğini anlattı.

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Musluktaki beyaz lekelerin nedeni sudaki mineraller.

Musluktaki beyaz lekelerin nedeni sudaki mineraller.

Sudaki magnezyum, kalsiyum ve demir gibi minerallerin oranı yüksek olduğunda su sert kabul ediliyor. Damlalar kuruduğunda mineraller yüzeyde kalıyor ve genellikle tebeşir gibi beyaz lekeler bırakıyor, sudaki minerallere göre lekeler kahverengi ya da pas rengine de dönebiliyor.

Uzmanlar lekelerin uzun süre beklerse kalıcı hale gelebileceği uyarısını yapıyor. Leke ne kadar uzun süre kalırsa çıkarmak da o kadar zorlaşıyor, bu yüzden temizlik gününü beklemeden müdahale etmek daha doğru.

Krom musluklar için yarı yarıya su ve sirke karışımı yeterli oluyor.

Krom musluklar için yarı yarıya su ve sirke karışımı yeterli oluyor.

Krom musluk ve bataryalar için su ve sirke eşit oranda karıştırılıyor. Karışıma batırılan bir bez lekeli parçanın etrafına sarılıp 10 dakikaya kadar bekletiliyor, ardından ovalanıp durulanıyor ve kurulanıyor, gerekirse işlem tekrarlanıyor.

Musluk ucundaki çıkarılabilir süzgeç, yani perlatör, sökülüp sirkede bekletiliyor ve diş fırçasıyla ovalanarak biriken kireçten arındırılıyor. Sirke gibi asitli karışımlar her yüzey kaplamasına uygun olmayabileceği için musluk malzemesini ve üretici talimatlarını kontrol etmekte fayda var.

Lekelerin oluşmasını önlemenin en kolay yolu muslukları kuru tutmak.

Lekelerin oluşmasını önlemenin en kolay yolu muslukları kuru tutmak.

Good Housekeeping Enstitüsü Ev Bakımı ve Temizlik Laboratuvarı'nın eski direktörü Carolyn Forte, armatürleri kuru tutmanın önemli olduğunu söylüyor. Musluk, lavabo, bardak ve duş kapısı gibi ıslak yüzeylerin yumuşak bir bezle silinmesi, suyun yüzeyde kuruyup mineral bırakmasını önlüyor.

Sürekli silmekle uğraşmak istemeyenler için kalıcı çözüm, bir tesisatçıya danışıp evin tüm su hattına su yumuşatma cihazı taktırmak. Cihazların çoğu tuzla çalışıyor ve sudaki kalsiyum ile magnezyumu süzerek lekelerin oluşmasını baştan engelliyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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