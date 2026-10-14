Musluklarda Oluşan İnatçı Kireç Lekelerini Temizlemenin Pratik Yolu
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Musluklarda zamanla biriken beyaz kireç lekeleri, ne kadar ovalanırsa ovalansın çıkmıyormuş gibi görünebiliyor. Good Housekeeping Enstitüsü'nün temizlik uzmanları, lekelerin evde bulunan malzemelerle nasıl temizleneceğini ve tekrar oluşmasının nasıl önleneceğini anlattı.
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Musluktaki beyaz lekelerin nedeni sudaki mineraller.
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Krom musluklar için yarı yarıya su ve sirke karışımı yeterli oluyor.
Lekelerin oluşmasını önlemenin en kolay yolu muslukları kuru tutmak.
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