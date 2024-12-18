Mürşid Efendi Sen misin? Kızıl Goncalar'la Hayran Kaldığımız Mert Yazıcıoğlu Cüneyd'i Yaşayarak Öğrenmiş!

Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi Kızıl Goncalar, haftanın en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizide her bir karakter efsaneleşmeyi başardı ama Cüneyd hepimiz için bambaşka. Mert Yazıcıoğlu, kendisine Altın Kelebek kazandıran bu efsane role nasıl hazırlandığını anlattı. T24 kameralarına konuşan yakışıklı oyuncu, Cüneyd karakterine ait kostümle gezdiğini açıkladı. Hatta evde iki hafta bu kostümle gezmiş 😅

O tatlı açıklamalara gelin birlikte bakalım!