Mürşid Efendi Sen misin? Kızıl Goncalar'la Hayran Kaldığımız Mert Yazıcıoğlu Cüneyd'i Yaşayarak Öğrenmiş!
Mürşid Efendi Sen misin? Kızıl Goncalar'la Hayran Kaldığımız Mert Yazıcıoğlu Cüneyd'i Yaşayarak Öğrenmiş!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ZN64r...
Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi Kızıl Goncalar, haftanın en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizide her bir karakter efsaneleşmeyi başardı ama Cüneyd hepimiz için bambaşka. Mert Yazıcıoğlu, kendisine Altın Kelebek kazandıran bu efsane role nasıl hazırlandığını anlattı. T24 kameralarına konuşan yakışıklı oyuncu, Cüneyd karakterine ait kostümle gezdiğini açıkladı. Hatta evde iki hafta bu kostümle gezmiş 😅
Pazartesi akşamlarının zirvedeki ismi Kızıl Goncalar, haftanın en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Dizide her bir karakter efsaneleşmeyi başardı ama Cüneyd hepimiz için bambaşka. Mert Yazıcıoğlu, kendisine Altın Kelebek kazandıran bu efsane role nasıl hazırlandığını anlattı. T24 kameralarına konuşan yakışıklı oyuncu, Cüneyd karakterine ait kostümle gezdiğini açıkladı. Hatta evde iki hafta bu kostümle gezmiş 😅
O tatlı açıklamalara gelin birlikte bakalım!
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Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar, ilk bölümünün ardından RTÜK'ten iki kez yayın durdurma cezası alarak dikkatleri üstüne çekmişti.
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Dizide hikaye o kadar iyi işleniyor ve oyuncular karakterleri öyle bir yaşatıyor ki, iki sezondur zirvede yer almasına kimse şaşırmıyor.
Ama hepimizin kalbinde taht kurmayı başaran ortak bir isim var: Mert Yazıcıoğlu!
Cüneyd karakteriyle bütünleştiğini Instagram paylaşımlarından da gördüğümüz Mert Yazıcıoğlu, T24'e verdiği röportajda role nasıl hazırlandığını anlattı.
Takke ve cübbeyi sevdiğini ve günlük hayatta böyle dolaşabileceğini söyleyen Mert Yazıcıoğlu, role ilk hazırlanırken iki hafta evde cübbeyle gezdiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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