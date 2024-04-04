Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Muhtarlık Kavgasında Polisin Müdahalesine Tepki: 'Hamile Kadına Cop Vuruldu' İddiası

Muhtarlık Kavgasında Polisin Müdahalesine Tepki: 'Hamile Kadına Cop Vuruldu' İddiası

Polis
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 15:23

Adana'da 'muhtarlık' kavgası ihbarına müdahaleye giden polis ekiplerinin coplu, biber gazlı müdahalesi tepki çekti. Yerel kaynaklar, kavgayı ayırmaya gelen hamile bir kadının polisin coplu müdahalesinde yaralandığını iddia etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde bin 300 oyla muhtarlığa seçilen İsa Karagöz'ün muhtarlığı, ikameti o bölgede bulunmadığı gerekçesiyle 700 oy alan rakibi Ahmet Kırtay’a verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde bin 300 oyla muhtarlığa seçilen İsa Karagöz'ün muhtarlığı, ikameti o bölgede bulunmadığı gerekçesiyle 700 oy alan rakibi Ahmet Kırtay’a verildi.

Bunun üzerine ikametin daha önce de muhtarlık yapan Kırtay’ın döneminde değiştirildiğini iddia eden Karagöz'ün destekçileri karara tepki gösterdi. Karar sonrası mahallede karşı karşıya gelen taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Bunun üzerine ikametin daha önce de muhtarlık yapan Kırtay’ın döneminde değiştirildiğini iddia eden Karagöz'ün destekçileri karara tepki gösterdi. Karar sonrası mahallede karşı karşıya gelen taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırabilmek için biber gazı ve cop kullandı. Yerel kaynaklar, polisin peçeli hamile bir kadına copla vurduğunu iddia etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırabilmek için biber gazı ve cop kullandı. Yerel kaynaklar, polisin peçeli hamile bir kadına copla vurduğunu iddia etti.

Adanalı iş insanı İsa Ceylan da 'Polis hiç bir cisim olmayan aile bireylerimi yaralaması toplum vicdanını sarstı' dedi. Paylaşımına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da etiketleyen Ceylan 'Aralarında avukatların da bulunduğu aile bireylerim,(hamile kızım)bu kadar sert müdahaleye uğrayacak hangi suçu işlediler.' dedi.

Tepki çeken görüntüler 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?