Muhtarlık Kavgasında Polisin Müdahalesine Tepki: 'Hamile Kadına Cop Vuruldu' İddiası
Muhtarlık Kavgasında Polisin Müdahalesine Tepki: 'Hamile Kadına Cop Vuruldu' İddiası
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde bin 300 oyla muhtarlığa seçilen İsa Karagöz'ün muhtarlığı, ikameti o bölgede bulunmadığı gerekçesiyle 700 oy alan rakibi Ahmet Kırtay’a verildi.
Bunun üzerine ikametin daha önce de muhtarlık yapan Kırtay’ın döneminde değiştirildiğini iddia eden Karagöz'ün destekçileri karara tepki gösterdi. Karar sonrası mahallede karşı karşıya gelen taraflar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırabilmek için biber gazı ve cop kullandı. Yerel kaynaklar, polisin peçeli hamile bir kadına copla vurduğunu iddia etti.
Tepki çeken görüntüler 📹
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