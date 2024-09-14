Mona Lisa Hakkında "Makalede Okudum" Diyerek Ortamlarda Satabileceğiniz Birbirinden İlginç Bilgiler

Evet, öve öve bitiremediğimiz Mona Lisa aslında dünyada tek değil. Leonarda da Vinci ve öğrencileri tarafından yapılmış en az dört farklı versiyonu daha var. Bizim gördüğümüz Mona, Fransa'nın Louve Müzesi'nde sergileniyor.

Diğer Mona'lardan biri de Prado Müzesi'nde. Bazıları da özel koleksiyonlar içinde...