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Mona Lisa Hakkında "Makalede Okudum" Diyerek Ortamlarda Satabileceğiniz Birbirinden İlginç Bilgiler

Mona Lisa Hakkında "Makalede Okudum" Diyerek Ortamlarda Satabileceğiniz Birbirinden İlginç Bilgiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 10:15

Mona Lisa, dünyanın en meşhur tablosu hiç şüphesiz. Yıllar geçse de hala gizemini koruyan Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından yaratılan bir başyapıt. Bugüne kadar kendisi hakkında pek çok farklı bilgi de duymuşsunuzdur.

Birazdan öğreneceklerinizi ise ortamlarda satmak isteyeceğiniz kesin! Birisi sorarsa, 'makalede okumuştum' dersiniz.

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Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa, gizemli ve dikkat çekici detaylarıyla yıllardır gündemimizden düşmüyor.

Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa, gizemli ve dikkat çekici detaylarıyla yıllardır gündemimizden düşmüyor.

Mona Lisa hakkında bugüne kadar pek çok şey yazıldı, çizildi, resmedildi...Peki hangi biri aklımızda kaldı?

Gelin, Mona Lisa'nın en ilginç özelliklerine beraber göz atalım!

1. Mona Lisa dünyada tek değil!

1. Mona Lisa dünyada tek değil!

Evet, öve öve bitiremediğimiz Mona Lisa aslında dünyada tek değil. Leonarda da Vinci ve öğrencileri tarafından yapılmış en az dört farklı versiyonu daha var. Bizim gördüğümüz Mona, Fransa'nın Louve Müzesi'nde sergileniyor.

Diğer Mona'lardan biri de Prado Müzesi'nde. Bazıları da özel koleksiyonlar içinde...

2. Aslında Mona Lisa pek de meşhur değildi. Ta ki...

2. Aslında Mona Lisa pek de meşhur değildi. Ta ki...

20. yüzyıla kadar pek de bilinmeyen Mona Lisa, Louvre'dan çalındı. Yüksek profilli bir hırsızlık örneği olması sebebiyle, dünyada herkesin dikkatini çekmeyi de başardı. 

Şimdilerde dünyanın en meşhur tablosu olarak çekmediği de kalmadı.

3. Mona Lisa'nın çalıntısı sebebiyle sorgulananlar arasında bizim meşhur Pablo Picasso da vardı!

3. Mona Lisa'nın çalıntısı sebebiyle sorgulananlar arasında bizim meşhur Pablo Picasso da vardı!

İlk olarak Fransız Şair Guillaume Apollinaire gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanarak hapse atılmıştı. Ünlü şair, hırsızlık suçunu ise sorgulanmak üzere oraya getirilen Pablo Picasso'ya atmıştı.

4. Peki bu konuşup durduğumuz Mona Lisa'nın değeri ne kadar?

4. Peki bu konuşup durduğumuz Mona Lisa'nın değeri ne kadar?

Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre, Mona Lisa tarihin en pahalı sigorta poliçesine sahip. 1962'deki değerinin 100 milyon dalar, 2018'deki değerinin ise 650 milyon dolar olduğu biliniyor.

Tabii, satılık değil!

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5. Mona Lisa'nın arkasında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 👇🏻

5. Mona Lisa'nın arkasında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 👇🏻

Mona, aslında dağlık bir manzaranın önünde oturan kadın portresi. Arkasındaki dağların ise Toskana'daki bir vadi olan Val di Chiana olduğu düşünülüyor.

6. Mona Lisa'nın gözlerine yakından baktığınızda aslında peçe taktığını görüyorsunuz. Bu peçenin, hamile kadınlar veya yeni doğum yapmış kadınların kullandığı düşünülüyor.

6. Mona Lisa'nın gözlerine yakından baktığınızda aslında peçe taktığını görüyorsunuz. Bu peçenin, hamile kadınlar veya yeni doğum yapmış kadınların kullandığı düşünülüyor.

Louvre'da Sanat Tarihi Uzmanı Bruno Mottin, bu peçenin bir 'guarnello' olduğunu söylüyor. Yani, hamile veya yeni doğum yapmış kadınların kullandığı bir tür peçe...

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