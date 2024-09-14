Mona Lisa Hakkında "Makalede Okudum" Diyerek Ortamlarda Satabileceğiniz Birbirinden İlginç Bilgiler
Mona Lisa Hakkında "Makalede Okudum" Diyerek Ortamlarda Satabileceğiniz Birbirinden İlginç Bilgiler
Mona Lisa, dünyanın en meşhur tablosu hiç şüphesiz. Yıllar geçse de hala gizemini koruyan Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından yaratılan bir başyapıt. Bugüne kadar kendisi hakkında pek çok farklı bilgi de duymuşsunuzdur.
Birazdan öğreneceklerinizi ise ortamlarda satmak isteyeceğiniz kesin! Birisi sorarsa, 'makalede okumuştum' dersiniz.
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Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı Mona Lisa, gizemli ve dikkat çekici detaylarıyla yıllardır gündemimizden düşmüyor.
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1. Mona Lisa dünyada tek değil!
2. Aslında Mona Lisa pek de meşhur değildi. Ta ki...
3. Mona Lisa'nın çalıntısı sebebiyle sorgulananlar arasında bizim meşhur Pablo Picasso da vardı!
4. Peki bu konuşup durduğumuz Mona Lisa'nın değeri ne kadar?
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5. Mona Lisa'nın arkasında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 👇🏻
6. Mona Lisa'nın gözlerine yakından baktığınızda aslında peçe taktığını görüyorsunuz. Bu peçenin, hamile kadınlar veya yeni doğum yapmış kadınların kullandığı düşünülüyor.
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