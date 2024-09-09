Miyazakinin İzinden Gidenler: Son Yıllarda Çıkmış Souls Benzeri En İyi Oyunlar!
Miyazakinin İzinden Gidenler: Son Yıllarda Çıkmış Souls Benzeri En İyi Oyunlar!
Miyazaki'nin başlattığı souls türü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Peki bu türün en iyi örnekleri hangileri?
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10. Blasphemous
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9. The Surge 2
8. Mortal Shell
7. Steelrising
6. Salt and Sanctuary
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5. Lords of the Fallen
4. Star Wars Jedi: Fallen Order
3. Remnant 2
2. Nioh 2
1. Lies of P
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