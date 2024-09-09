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Miyazakinin İzinden Gidenler: Son Yıllarda Çıkmış Souls Benzeri En İyi Oyunlar!

Miyazakinin İzinden Gidenler: Son Yıllarda Çıkmış Souls Benzeri En İyi Oyunlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 12:46

Miyazaki'nin başlattığı souls türü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Peki bu türün en iyi örnekleri hangileri?

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10. Blasphemous

10. Blasphemous

Metroidvania ve souls türünü harmanlayan bu yapım, görsel tarzı ile dikkat çekiyor. 2D bir yapıda olan ve piksel grafikler ile oyuncuların karşısına çıkan bu yapım, başarılı souls-like örnekleri arasında.

9. The Surge 2

9. The Surge 2

Souls oyunlarını ilham alan başka bir oyun da The Surge. Bu yapımda, ruhları emilmiş ve ölülerden oluşan düşmanlar yerine robotlar ile savaşıyoruz. Konsept olarak güzel olan The Surge 2, oynanış kısmında da iyi işler yapmayı başarıyor.

8. Mortal Shell

8. Mortal Shell

Souls türünü kendi vizyonu ile harmanlamaya çalışan Mortal Shell, ortalama üzeri bir iş ortaya koymayı başarmış. Atmosfer olarak sizi kendine çekecek bu yapım, oynanış kısmında da keyifli saatler geçirtebilir.

7. Steelrising

7. Steelrising

Parisin estetik sokaklarında gezdiğiniz ve düşman kestiğiniz bu yapım, souls oyunlarını ilham kaynağı olarak almış. İyi bir aksiyon sistemine sahip olan oyun, asıl numarasını sanat tasarımı kısmında yapıyor.

6. Salt and Sanctuary

6. Salt and Sanctuary

Metroidvania ve souls mantığını birleştiren bir diğer yapım da Salt and Sanctuary. 2D bir yapıya sahip olan bu yapım, sanat tasarımı ve hızlı aksiyonu ile ön plana çıkıyor.

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5. Lords of the Fallen

5. Lords of the Fallen

İlk olarak 2014 yılında çıkan ve Souls oyunlarından ilham alan Lords of the Fallen, beklediğini alamamıştı. Ardından markayı yeniden yaratan geliştiriciler, 2023 yılında bir reboot ile karşımıza çıktı. Bu reboot, souls türü oyunlar arasında parlamayı başardı ve kendine bir kitle çekti.

4. Star Wars Jedi: Fallen Order

4. Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars serisinin son yıllardaki en başarılı oyunlarından olan Fallen Order, souls-like bir yapıya sahip. Bu yapıyı da kendi oyun sistemine iyi bir şekilde yedirmeyi başarmış ve ortaya iyi bir oyun çıkmış.

3. Remnant 2

3. Remnant 2

'Silahlı Souls' olarak nitelendirebileceğimiz bu oyun, kendine has ögelere de yer veriyor. Türün iyi işlerinden olan bu yapım, souls severlerin mutlaka şans vermesi gereken türden.

2. Nioh 2

2. Nioh 2

Souls türünü loot mantığı ile birleştiren bu oyun, daha iyi ekipman kasarak zor bölümleri aşmanızı amaçlıyor. Tabii, bunu yaparken de zorlu düşmanlarla ve boss savaşları ile mücadele etmeniz gerekiyor.

1. Lies of P

1. Lies of P

Bloodborne'dan fazlasıyla ilham alan Lies of P, souls türündeki başarılı oyunlardan olmayı başardı. Oyuncular tarafından beğenilen bu yapım, kendine özgü ögeleri ile keyifli bir oynanış vadediyor.

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