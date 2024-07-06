Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Metacritic Puanları İle En İyi Açık Dünya Oyunlarını Sıraladık!

Metacritic Puanları İle En İyi Açık Dünya Oyunlarını Sıraladık!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 11:01

Video oyunlarının değerlendirildiği ve puanlandırıldığı Metacritic puanlarıyla, en iyi açık dünya oyunlarını sıraladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Assassin's Creed 2 - Metascore: 90

Assassin's Creed 2 - Metascore: 90

Assassin's Creed serisinin en gözde oyunlarından birisi ile listeye başlıyoruz. Çıktığı dönem oyuncular tarafından beğeniye boğulmuş, eleştirmenlerden de tam not almayı başarmıştı. Hala birçok oyuncunun favorisi konumunda olan bu yapım, listemize 10. sıradan giriş yapıyor.

Metal Gear Solid V: Phantom Pain - Metascore: 93

Metal Gear Solid V: Phantom Pain - Metascore: 93

Her ne kadar serinin en sönük oyunu olsa da bu yapımın iyi yaptığı şeyler var. Bunların en başında şüphesiz açık dünya geliyor. Tabii, bu açık dünya GTA gibi bir açık dünya değil. Oyunda sizlere verilen görevleri, açık dünya aracılığı ile istediğiniz şekilde tamamlayabiliyorsunuz. İster gizli gizli düşmanları vurarak ilerleyin ister kendinizi aksiyonun ortasına bırakın. Tabii, kimseyi vurmadan da ilerleyebilirsiniz, orası size kalmış.

Batman Arkham City - Metascore: 94

Batman Arkham City - Metascore: 94

Gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyunu olarak nitelendirilen Arkham City, bu unvanının hakkını veriyor. Batman evrenini en derin şekilde işleyen bu yapım, sağlam karakterlere, sağlam hikâyeye ve birçok oyuna ilham kaynağı olan dövüş sistemine sahip. Tüm bunlar toplanınca da ortaya şimdiye kadar çıkmış en iyi süper kahraman oyununu oluşturuyor.

Grand Theft Auto: San Andreas - Metascore: 95

Grand Theft Auto: San Andreas - Metascore: 95

Listemize bir başka efsane ile devam ediyoruz. Çıktığı dönem ortalığı kasıp kavuran ve listeleri darmaduman eden San Andreas, yıllar geçse de kendini oynatmaya devam ediyor. Tabii bu kadar sevilmesi ve beğenilmesi de inceleme puanlarına yansıyor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Metascore: 96

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Metascore: 96

The Legend of Zelda serisinin son çıkan oyunu olan Tears of the Kingdom, birçok oyuncunun favorisi konumunda. Oynanış ve keşif kısmındaki çeşitliliği, ilgi çekici dünyası ve hikâyesi ile listede 6. sırada kendine yer buluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Grand Theft Auto V - Metascore: 97

Grand Theft Auto V - Metascore: 97

Rockstar Games'in en güncel GTA oyunu olan GTA V, açık dünya oyunların nasıl yapılması gerektiği konusunda ders niteliğinde bir yapım. Yaşayan bir dünya ortaya çıkartan geliştirici ekip, bu dünyayı da doğru bir şekilde doldurmayı başarmış. Sonuç olarak da ortaya yıllardır oynadığımız GTA V efsanesi çıkmış.

Red Dead Redemption 2 - Metascore: 97

Red Dead Redemption 2 - Metascore: 97

Rockstar Games, bu listeye ağırlığını koydu diyebiliriz. 2018 yılında oyuncularla buluşan Red Dead Redemption 2, açık dünya konusunda ders niteliğinde işletilebilecek bir diğer yapım. Tabii bu yapımın tek olayı açık dünyası değil. Hikâyesi, karakterleri ve oynanışı ile de kendini ön plana çıkarmayı başaran ve efsaneleşen bir yapım.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Metascore: 97

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Metascore: 97

Legend of Zelda serisinin en iyi oyunlarından birisi olan Breath of the Wild, açık dünyaya bakış açısını tamamen değiştirmişti. Sunduğu dünya karşısında sizin elinizden tutmuyor, keşif hissini tamamen size bırakıyordu. Bu yapısı ile birçok güncel açık dünya oyununa da ilham olmayı başardı.

Grand Theft Auto IV - Metascore: 98

Grand Theft Auto IV - Metascore: 98

Ben de dahil olmak üzere birçok oyuncu için GTA serisinin en iyi oyunu karşınızda. Kasvetli ortamı, ilgi çekici hikâyesi ve tabii ki ana karakteri Niko ile serinin en dikkat çeken oyunu. Onlarca eleştirmen tarafından incelenen GTA 4, 98 gibi ekstrem bir puan ile listenin 2. sırasında kendine yer buluyor.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Metascore: 99

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Metascore: 99

Günümüzde kullanılan birçok mekaniğin ilk defa ortaya çıktığı bu yapım, aynı zamanda Metacritic üzerinde gelmiş geçmiş en iyi oyun konumunda. 1998 yılında çıkan yapım, kimsenin kolay kolay erişemeyeceği bir puan ortalaması ile listemizin zirvesinde yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın