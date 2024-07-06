Metacritic Puanları İle En İyi Açık Dünya Oyunlarını Sıraladık!
Metacritic Puanları İle En İyi Açık Dünya Oyunlarını Sıraladık!
Video oyunlarının değerlendirildiği ve puanlandırıldığı Metacritic puanlarıyla, en iyi açık dünya oyunlarını sıraladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Assassin's Creed 2 - Metascore: 90
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metal Gear Solid V: Phantom Pain - Metascore: 93
Batman Arkham City - Metascore: 94
Grand Theft Auto: San Andreas - Metascore: 95
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Metascore: 96
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grand Theft Auto V - Metascore: 97
Red Dead Redemption 2 - Metascore: 97
The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Metascore: 97
Grand Theft Auto IV - Metascore: 98
The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Metascore: 99
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın