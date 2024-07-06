Metacritic Puanları İle En İyi Açık Dünya Oyunlarını Sıraladık!

Her ne kadar serinin en sönük oyunu olsa da bu yapımın iyi yaptığı şeyler var. Bunların en başında şüphesiz açık dünya geliyor. Tabii, bu açık dünya GTA gibi bir açık dünya değil. Oyunda sizlere verilen görevleri, açık dünya aracılığı ile istediğiniz şekilde tamamlayabiliyorsunuz. İster gizli gizli düşmanları vurarak ilerleyin ister kendinizi aksiyonun ortasına bırakın. Tabii, kimseyi vurmadan da ilerleyebilirsiniz, orası size kalmış.