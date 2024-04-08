MİT'ten Çocuklara 23 Nisan Çağrısı: 'Mektuplarınızı Bekliyoruz'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan mektup ve çizim istedi. Mektuplar ve çizimlerin konusu 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimeleri olarak seçilirken, gönderilen resim ve mektuplar arasında seçilenlerin MİT'in internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi.