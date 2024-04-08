MİT'ten Çocuklara 23 Nisan Çağrısı: 'Mektuplarınızı Bekliyoruz'
MİT'ten Çocuklara 23 Nisan Çağrısı: 'Mektuplarınızı Bekliyoruz'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan mektup ve çizim istedi. Mektuplar ve çizimlerin konusu 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimeleri olarak seçilirken, gönderilen resim ve mektuplar arasında seçilenlerin MİT'in internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çocuklardan 'güvenlik', 'istihbarat' ve 'gizli ajan' kelimeleriyle ilgili resim ve mektup istedi.
5-14 yaş arası çocukların katılması beklenen etkinlikte, çocukların hayal gücünü kullanması hedefleniyor.
23 Nisan 2024'e kadar '23nisan@mit.gov.tr' adresi üzerinden gönderilecek resim ve mektuplar arasından seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.
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