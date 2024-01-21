Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Misafirler odalarına bir bebek havuzu getirip içini jöleyle doldurmuşlar. Odanın her yerinde jöle vardı."
2. "Müşteriler dışkılarını havluya silmişti."
3. "Orta Çağ dönemine ait bir kılıç buldum. O kadar mutluydum ki...Notta bunun bilerek bırakıldığı yazıyordu."
4. "Odadaki kasada 'mikrodalga bozuk' yazan not ve donuk bir pizza buldum."
5. "Odada ölü timsah buldum..."
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6. "Vibratör ve İncille dolu bir çanta buldum. Şaka değil..."
7. "Nişanlım otelde oda temizliği yapıyor. Kalan kişi küvette smoothie yapmaya çalışmış. Yaban mersini lekelerini küvetten çıkaramadı."
8. "Arkadaşım kullanışmış prezervatif sarılı bir kumanda buldu."
9. "Geyik kafası buldum."
10. "Odamdaki kasaya yanlışlıkla çikolatalı kek kilitledim. Yani yakında biri bayat, küflü bir kek bulacak."
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11. "İş için çok seyahat ediyorum. İş arkadaşım odasında canlı bir akrep buldu. "
12. "Annem otelde çalışıyor. Birden fazla yatakta tahtakurusu buldu."
13. "İki erkeğin kaldığı odadaki, buzdolabında dışkı vardı."
14. "Güvenlik görevlimizin gece odalara gizlice girip insanları uyurken izlediğini öğrendik. Bir kadını izlerken yakalanmış."
15. "Komodinin üstünde kullanışmış tamponlar buldum."
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