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Miras Tartışmaları Sürerken Vasiyet Sorulan Coşkun Sabah “20-30 Yıl Yaşarım” Deyince Yaşı Merak Edildi!

Miras Tartışmaları Sürerken Vasiyet Sorulan Coşkun Sabah “20-30 Yıl Yaşarım” Deyince Yaşı Merak Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 14:02
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Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan miras tartışmaları magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, vasiyet sorusu bu kez Coşkun Sabah'a yöneldi. Etiler'de görüntülenen 74 yaşındaki şarkıcı, vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı sorulunca verdiği yanıtla kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Sabah'ın “20-30 yıl” sözü ise sanatçının yaşını da yeniden merak konusu haline getirdi.

Kaynak: Muhabir Online

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Coşkun Sabah, 1952 doğumlu ve Hatıram Olsun ile Aşığım Sana gibi şarkılarıyla tanınan arabesk sanatçısı.

Coşkun Sabah, 1952 doğumlu ve Hatıram Olsun ile Aşığım Sana gibi şarkılarıyla tanınan arabesk sanatçısı.

16 Ekim 1952'de Diyarbakır'da dünyaya gelen Coşkun Sabah, Hatıram Olsun, Anılar ve Aşığım Sana gibi şarkılarıyla arabesk müziğin en çok bilinen isimleri arasına girdi. Yıllardır sahnelerden ve albümlerden eksik olmayan sanatçı, son dönemde verdiği röportajlar ve açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan miras ve vasiyet tartışmaları magazin gündemini meşgul ederken, aynı soru bu kez Sabah'a da yöneltildi ve Etiler'de gazetecilerin karşısına çıkan sanatçının yanıtı kısa sürede merak uyandırdı.

Vasiyet sorusuna “Allah kaza bela vermezse” diye başlayan yanıt verdi ve 20-30 yıl yaşayacağını söyledi.

Vasiyet sorusuna “Allah kaza bela vermezse” diye başlayan yanıt verdi ve 20-30 yıl yaşayacağını söyledi.

Bu ilgi, Yankı Magazin'in paylaştığı görüntülerle başladı. Etiler'de objektiflere yansıyan Coşkun Sabah'a vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı soruldu ve sanatçı, “Allah kaza bela vermezse bir 20-30 yıl daha yaşayacağım. Onun için vasiyetimi yazmak için erken” diyerek vasiyet için henüz erken olduğunu söyledi.

Sabah, mal varlığına ya da paylaşıma dair somut bir açıklama yapmadı; yani gündemdeki tartışmaların aksine ortada açıklanmış bir vasiyet içeriği yok. Sanatçının yanıtı, vasiyet konusunun ünlü isimlere de sorulduğu bir dönemde dikkat çekti.

16 Ekim 1952 doğumlu olan Coşkun Sabah, 11 Kasım 2026 itibarıyla 74 yaşında. Önümüzdeki 20-30 yılı hesaba kattığını söylemesi, miras davalarının konuşulduğu bir dönemde dikkat çekince “Coşkun Sabah kaç yaşında” sorusu da sosyal medyada ve arama motorlarında yeniden gündeme geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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