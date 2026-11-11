Miras Tartışmaları Sürerken Vasiyet Sorulan Coşkun Sabah “20-30 Yıl Yaşarım” Deyince Yaşı Merak Edildi!

16 Ekim 1952'de Diyarbakır'da dünyaya gelen Coşkun Sabah, Hatıram Olsun, Anılar ve Aşığım Sana gibi şarkılarıyla arabesk müziğin en çok bilinen isimleri arasına girdi. Yıllardır sahnelerden ve albümlerden eksik olmayan sanatçı, son dönemde verdiği röportajlar ve açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.

Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan miras ve vasiyet tartışmaları magazin gündemini meşgul ederken, aynı soru bu kez Sabah'a da yöneltildi ve Etiler'de gazetecilerin karşısına çıkan sanatçının yanıtı kısa sürede merak uyandırdı.