Miras Tartışmaları Sürerken Vasiyet Sorulan Coşkun Sabah “20-30 Yıl Yaşarım” Deyince Yaşı Merak Edildi!
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Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur'un ardından yaşanan miras tartışmaları magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, vasiyet sorusu bu kez Coşkun Sabah'a yöneldi. Etiler'de görüntülenen 74 yaşındaki şarkıcı, vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı sorulunca verdiği yanıtla kısa sürede sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri oldu. Sabah'ın “20-30 yıl” sözü ise sanatçının yaşını da yeniden merak konusu haline getirdi.
Kaynak: Muhabir Online
Coşkun Sabah, 1952 doğumlu ve Hatıram Olsun ile Aşığım Sana gibi şarkılarıyla tanınan arabesk sanatçısı.
Vasiyet sorusuna “Allah kaza bela vermezse” diye başlayan yanıt verdi ve 20-30 yıl yaşayacağını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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