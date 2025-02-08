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Mini Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Mini Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 23:56

2001 yılından bu yana BMW bünyesinde faaliyet gösteren Mini Cooper, Şubat ayı fiyatlarını duyurdu. Genç ve dinamik kitlenin tercih ettiği Mini, modern ve şık çizgisiyle yeni yılda da otomobil tutkunlarının beğenisini topladı. Spor araba denilence akla ilk gelen markalar arasında yer alan otomobil üreticisinin güncellenen fiyatları ise merak edildi. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin Şubat 2025 fiyat listesi

Kaynak

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

Mini Cooper, 1 Şubat'tan itibaren geçerli fiyat listelerini duyurdu. Ocak ayında 2.133.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Yeni Mini Cooper, bu ay ise 2.223.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Mini tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlar olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 1.927.300 TL 

  • Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 3.618.800 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.223.400 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.394.500 TL

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.833.700 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Şubat 2025

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.008.300 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.147.000 TL

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Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.578.100 TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.884.400 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 2.853.900 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.115.300 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 4.597.800 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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