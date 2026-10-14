Milyonlarca Kişinin Geceleri Duyduğu Gizemli Sesin Sırrı Hala Çözülemedi

Araştırmacılara göre birçok vakanın ardında düşük frekanslı kulak çınlaması (tinnitus) olabilir. Yani ses dışarıdan gelmiyor, işitme sistemi tarafından üretiliyor olabilir.

Ancak bu, tüm uğultuların hayal ürünü olduğu anlamına gelmiyor. Havalandırma sistemleri, trafik ve sanayi tesisleri gerçekten ölçülebilen düşük frekanslı sesler üretiyor. Bu seslerin dalga boyu uzun olduğu için çok uzağa gidebiliyor ve kaynağını bulmak zorlaşıyor.

Drexl'e göre bilim, düşük frekanslı sesleri nasıl algıladığımızı hâlâ yüksek frekanslar kadar iyi bilmiyor. Yani geceleri duyulan o 'Hum' sesinin gizemi tamamen çözülmüş değil.