Milyonlarca Kişinin Geceleri Duyduğu Gizemli Sesin Sırrı Hala Çözülemedi
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Gece ev sessizleştiğinde, nereden geldiği belli olmayan alçak bir uğultu duyuyor musunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim dünyasının 'The Hum' dediği olay, birçok insanı etkiliyor.
Hatta, dünya nüfusunun yüzde 2 ile 4'ü bu gizemli sesi duyduğunu söylüyor ve bilim insanları on yıllardır bu sesin kaynağını arıyor.
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Her şey 1970'lerde Bristol'da başladı
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28 kişinin kulağı test edildi
Ses dışarıda mı, kafanın içinde mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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