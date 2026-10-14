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Milyonlarca Kişinin Geceleri Duyduğu Gizemli Sesin Sırrı Hala Çözülemedi

Milyonlarca Kişinin Geceleri Duyduğu Gizemli Sesin Sırrı Hala Çözülemedi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 15:05
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Gece ev sessizleştiğinde, nereden geldiği belli olmayan alçak bir uğultu duyuyor musunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim dünyasının 'The Hum' dediği olay, birçok insanı etkiliyor. 

Hatta, dünya nüfusunun yüzde 2 ile 4'ü bu gizemli sesi duyduğunu söylüyor ve bilim insanları on yıllardır bu sesin kaynağını arıyor.

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Her şey 1970'lerde Bristol'da başladı

Her şey 1970'lerde Bristol'da başladı

'The Hum' (Uğultu) adı verilen olay, 1970'lerde İngiltere'nin Bristol kentinde yerel bir gazeteye yağan okur mektuplarıyla gündeme geldi. Sonra benzer şikâyetler İngiltere'nin farklı şehirlerinden, ardından ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'ten geldi.

İşin en tuhaf yanı, aynı evde yaşayan biri sesi net şekilde duyarken yanındaki kişinin hiçbir şey duymaması. Kimi bunu önemsemiyor, kimi ise uykusuz geceler geçiriyor.

28 kişinin kulağı test edildi

28 kişinin kulağı test edildi

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Markus Drexl ve Almanya'daki ekibi, PLOS ONE dergisinde yayımlanan çalışmada uğultu duyan 28 kişiyi inceledi. Katılımcıların duyduğu sesin frekansı ortalama 50 Hz civarındaydı.

Ekip iki olasılığı test etti: Bu kişilerin düşük frekanslı seslere karşı olağanüstü hassas olması ya da iç kulağın kendi ürettiği çok hafif sesleri (otoakustik emisyon) duyması. Birkaç istisna dışında iki olasılık da doğrulanmadı.

Ses dışarıda mı, kafanın içinde mi?

Ses dışarıda mı, kafanın içinde mi?

Araştırmacılara göre birçok vakanın ardında düşük frekanslı kulak çınlaması (tinnitus) olabilir. Yani ses dışarıdan gelmiyor, işitme sistemi tarafından üretiliyor olabilir.

Ancak bu, tüm uğultuların hayal ürünü olduğu anlamına gelmiyor. Havalandırma sistemleri, trafik ve sanayi tesisleri gerçekten ölçülebilen düşük frekanslı sesler üretiyor. Bu seslerin dalga boyu uzun olduğu için çok uzağa gidebiliyor ve kaynağını bulmak zorlaşıyor.

Drexl'e göre bilim, düşük frekanslı sesleri nasıl algıladığımızı hâlâ yüksek frekanslar kadar iyi bilmiyor. Yani geceleri duyulan o 'Hum' sesinin gizemi tamamen çözülmüş değil.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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