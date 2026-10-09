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Ne Mozart Ne Rahatlama Müziği: Acıyı Azaltan Şarkı Belli Oldu

Ne Mozart Ne Rahatlama Müziği: Acıyı Azaltan Şarkı Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 22:54
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Zürih Üniversite Hastanesi'nde 204 hastayla yapılan çalışmada, damar yolu açılırken ağrıyı en çok azaltan şey hastaların kendi seçtiği müzik oldu. Rahatlama müziği fark yaratmadı, Mozart ise yalnızca işlemden önce de ağrısı olan hastalarda etki gösterdi.

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Hastalar damar yolu açılırken kendi seçtikleri müziği dinleyince daha az ağrı hissetti

Hastalar damar yolu açılırken kendi seçtikleri müziği dinleyince daha az ağrı hissetti

Çalışma 9 Ekim 2026'da Frontiers in Pain Research dergisinde yayımlandı. Zürih Üniversite Hastanesi'nde acil olmayan bir MR çekimi öncesinde, kontrast madde için damar yolu açılan 204 hasta incelendi. Hastalar dört gruba ayrıldı. 52 kişi Mozart'ın KV 448 sonatını, 51 kişi kendi seçtiği müziği, 50 kişi rahatlama müziğini dinledi, 51 kişi ise müziksiz kaldı.

Hastalar ağrıyı 0 ile 10 arasında puanladı. Puanlar işlemden önce, iğne girdikten hemen sonra, 30. saniyede ve 2. dakikada alındı. Kendi seçtiği müziği dinleyen grup, hem 30. saniyede hem 2. dakikada müziksiz gruptan anlamlı ölçüde daha az ağrı bildirdi. Baş yazar Andrei Cristinel Dragnea, iğne batmasının küçük bir işlem olmasına rağmen ağrı düzeyinin kişiden kişiye büyük fark gösterdiğini söyledi.

Rahatlama müziği dinleyen grupla müziksiz grup arasında anlamlı bir fark çıkmadı. Meritxell Garcia Alzamora, yavaş tempo ve düşük ses yüzünden hastaların onu önemsememiş olabileceğini söyledi. Yazarlar açıklamayı doğrudan test etmedi.

Mozart yalnızca işlemden önce de ağrısı olan 71 hastada ikinci dakikada işe yaradı

Mozart yalnızca işlemden önce de ağrısı olan 71 hastada ikinci dakikada işe yaradı

Tüm hastalar birlikte değerlendirildiğinde Mozart grubu müziksiz gruptan anlamlı biçimde ayrılmadı, yalnızca ağrıyı azaltma eğilimi gösterdi. Fark, işlemden önce de ağrısı olan 71 kişilik alt grupta ortaya çıktı. Mozart, iğne girdikten 2 dakika sonra ağrıyı anlamlı ölçüde düşürdü. Kendi seçtiği müziği dinleyenlerde etki aynı alt grupta iğne girdiği anda da görüldü.

Yazarlar Mozart bulgularını keşif niteliğinde tanımlıyor. Hastalar gruplara rastgele atanmadı, MR çekimine geliş sırası belirledi. Mozart'tan yalnızca tek eser denendi, klasik müziğin geneli hakkında yorum yapılamıyor. Uyaran da hafif ve kısaydı. Ekip, daha uzun ve daha acı verici işlemlerde müziğin etkisinin ayrıca araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Hastayla konuşan teknikerin varlığı sonuçları etkilemiş olabilir, ancak aynı koşul tüm gruplarda geçerliydi. Garcia Alzamora, özellikle müzikten hoşlanan hastalara müzik sunulması gerektiğini söyledi. Ekip, kaygılı ya da kapalı alan korkusu olan hastalarda damar yolu açılırken müzik kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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