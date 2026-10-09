Ne Mozart Ne Rahatlama Müziği: Acıyı Azaltan Şarkı Belli Oldu
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Zürih Üniversite Hastanesi'nde 204 hastayla yapılan çalışmada, damar yolu açılırken ağrıyı en çok azaltan şey hastaların kendi seçtiği müzik oldu. Rahatlama müziği fark yaratmadı, Mozart ise yalnızca işlemden önce de ağrısı olan hastalarda etki gösterdi.
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Hastalar damar yolu açılırken kendi seçtikleri müziği dinleyince daha az ağrı hissetti
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Mozart yalnızca işlemden önce de ağrısı olan 71 hastada ikinci dakikada işe yaradı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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