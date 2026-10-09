Ne Mozart Ne Rahatlama Müziği: Acıyı Azaltan Şarkı Belli Oldu

Çalışma 9 Ekim 2026'da Frontiers in Pain Research dergisinde yayımlandı. Zürih Üniversite Hastanesi'nde acil olmayan bir MR çekimi öncesinde, kontrast madde için damar yolu açılan 204 hasta incelendi. Hastalar dört gruba ayrıldı. 52 kişi Mozart'ın KV 448 sonatını, 51 kişi kendi seçtiği müziği, 50 kişi rahatlama müziğini dinledi, 51 kişi ise müziksiz kaldı.

Hastalar ağrıyı 0 ile 10 arasında puanladı. Puanlar işlemden önce, iğne girdikten hemen sonra, 30. saniyede ve 2. dakikada alındı. Kendi seçtiği müziği dinleyen grup, hem 30. saniyede hem 2. dakikada müziksiz gruptan anlamlı ölçüde daha az ağrı bildirdi. Baş yazar Andrei Cristinel Dragnea, iğne batmasının küçük bir işlem olmasına rağmen ağrı düzeyinin kişiden kişiye büyük fark gösterdiğini söyledi.

Rahatlama müziği dinleyen grupla müziksiz grup arasında anlamlı bir fark çıkmadı. Meritxell Garcia Alzamora, yavaş tempo ve düşük ses yüzünden hastaların onu önemsememiş olabileceğini söyledi. Yazarlar açıklamayı doğrudan test etmedi.