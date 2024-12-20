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20 Aralık 2024 Cuma Kim Milyoner Olmak İster'deki TBMM Sorusunun Yanıtı Nedir?

20 Aralık 2024 Cuma Kim Milyoner Olmak İster'deki TBMM Sorusunun Yanıtı Nedir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 20:40

Milyoner yarışmasında ''8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TMBB'ye seçilen ilk kadın milletvekilerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?'' sorusunun yanıtını sıkça araştırılıyor. İşte yanıtı...

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8 Şubat 1935 Genel Seçimlerinde TMBB'ye Seçilen İlk Kadın Milletvekilerinin Seçildiği İller Arasında Hangisi Yoktur?

8 Şubat 1935 Genel Seçimlerinde TMBB'ye Seçilen İlk Kadın Milletvekilerinin Seçildiği İller Arasında Hangisi Yoktur?

A) Trabzon 

B) Sivas

C) Konya

D) Eskişehir (Cevap)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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