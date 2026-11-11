Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Büyük İkramiyesi 1 Milyar TL Oldu: Tam Bilet 1.000 TL'den Satışta
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi, geçen yılki 800 milyon TL'nin 200 milyon lira üzerine çıkarılarak 1 milyar TL olarak belirlendi. Tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet 250 TL'den satışa sunulurken fiyatlar bir önceki çekilişe göre yüzde 25 arttı. Büyük çekiliş 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak.
Büyük ikramiye 800 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldı.
Bilet fiyatlarının tamamı yüzde 25 arttı, tam bilet 1.000 TL oldu.
Biletler 9 Kasım'dan itibaren bayilerde, internette ve mobil uygulamada satışta.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın