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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Büyük İkramiyesi 1 Milyar TL Oldu: Tam Bilet 1.000 TL'den Satışta

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Büyük İkramiyesi 1 Milyar TL Oldu: Tam Bilet 1.000 TL'den Satışta

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 11:04
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Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi, geçen yılki 800 milyon TL'nin 200 milyon lira üzerine çıkarılarak 1 milyar TL olarak belirlendi. Tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet 250 TL'den satışa sunulurken fiyatlar bir önceki çekilişe göre yüzde 25 arttı. Büyük çekiliş 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak.

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Büyük ikramiye 800 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

Büyük ikramiye 800 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldı.

Milli Piyango İdaresi'nin yeni yıl çekilişi için açıkladığı büyük ikramiye tutarı 1 milyar TL oldu. Geçen yıl 800 milyon TL olan tutar 200 milyon lira, yani yüzde 25 artırıldı. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani 1 milyar TL'nin tamamı talihli ya da talihlilere verilecek. Bu, elbette her biletin kazanacağı anlamına gelmiyor.

Çekilişte büyük ödülün yanı sıra çok sayıda farklı kategoride ikramiye dağıtılacak. Amorti dahil toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatlarının tamamı yüzde 25 arttı, tam bilet 1.000 TL oldu.

Bilet fiyatlarının tamamı yüzde 25 arttı, tam bilet 1.000 TL oldu.

Zam yalnızca büyük ikramiyeyle sınırlı kalmadı. Tam bilet geçen yıl 800 TL'ydi, bu yıl 1.000 TL'ye çıktı. Yarım bilet 400 TL'den 500 TL'ye, çeyrek bilet 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi.

Üç bilet türünün fiyatı da aynı oranda, yüzde 25 arttı. Yani ikramiyedeki yükseliş ile bilet fiyatındaki artış birbirini tutuyor.

Bütçesine göre seçim yapmak isteyenler için çeyrek bilet 250 TL ile en düşük giriş fiyatı olmayı sürdürüyor.

Biletler 9 Kasım'dan itibaren bayilerde, internette ve mobil uygulamada satışta.

Biletler 9 Kasım'dan itibaren bayilerde, internette ve mobil uygulamada satışta.

Yılbaşı biletlerinin satışı 9 Kasım 2026'da başladı. Biletler yetkili Milli Piyango bayilerinden, Milli Piyango Online sitesinden ve mobil uygulamadan alınabiliyor.

Büyük çekiliş 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak. Sonuçların çekilişin ardından Milli Piyango Online üzerinden duyurulması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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