Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Büyük İkramiyesi 1 Milyar TL Oldu: Tam Bilet 1.000 TL'den Satışta

Milli Piyango İdaresi'nin yeni yıl çekilişi için açıkladığı büyük ikramiye tutarı 1 milyar TL oldu. Geçen yıl 800 milyon TL olan tutar 200 milyon lira, yani yüzde 25 artırıldı. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani 1 milyar TL'nin tamamı talihli ya da talihlilere verilecek. Bu, elbette her biletin kazanacağı anlamına gelmiyor.

Çekilişte büyük ödülün yanı sıra çok sayıda farklı kategoride ikramiye dağıtılacak. Amorti dahil toplam ikramiye tutarı 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.