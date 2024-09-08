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Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 11:23

Milli Basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı.

Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Basket Faul'ün haberine göre; dalış yapmak için Dalaman’a giden Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

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