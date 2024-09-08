Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Basket Faul'ün haberine göre; dalış yapmak için Dalaman’a giden Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.