Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!
Milli Basketbolcu İlkan Karaman Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!
Milli Basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.
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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı.
Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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