Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı
Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı
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34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Karaman'a çarptı.
Kazanın ardından olay yerini terk eden sürücü Emre Ali Önder, bir süre sonra hastanenin önünde yakalandı.
"Amacım olay yerinden kaçmak değildi...Yaşananlar için üzgünüm."
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