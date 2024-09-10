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Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı

Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 11:31

Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarda da forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman, alkollü bir sürücü yüzünden hayatını kaybetti. Datça'da yolun karşısına geçmek isteyen milli isme araba çarptı. 

Tutuklanan sürücü Emre Ali Önder'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

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34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

34 yaşındaki eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karaman, Basketbol Süper Ligi'nde başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere Karşıyaka, TOFAŞ gibi takımlarda forma giymiş, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynamıştı.

Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Karaman'a çarptı.

Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, karşıdan karşıya geçmek isteyen Karaman'a çarptı.

İlkan Karaman, kazada ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerini terk eden sürücü Emre Ali Önder, bir süre sonra hastanenin önünde yakalandı.

Kazanın ardından olay yerini terk eden sürücü Emre Ali Önder, bir süre sonra hastanenin önünde yakalandı.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Sürücü, trafiğe çıkmadan önce alkol aldığını ve o anda annesinin uyku ilacını almak için yolda olduğunu belirtti.

"Amacım olay yerinden kaçmak değildi...Yaşananlar için üzgünüm."

"Amacım olay yerinden kaçmak değildi...Yaşananlar için üzgünüm."

'Frene basmamla araç kaymaya başladı' diyen sürücünün ifadesine aşağıdaki gibi devam etti;

'Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm.'

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