Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı

'Frene basmamla araç kaymaya başladı' diyen sürücünün ifadesine aşağıdaki gibi devam etti;

'Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm.'