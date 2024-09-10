Anne Hatırlamadı, Kur'an Hocası Onayladı! Narin Soruşturmasında Yeşil Tülbent Detayı!
Anne Hatırlamadı, Kur'an Hocası Onayladı! Narin Soruşturmasında Yeşil Tülbent Detayı!
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Fakat aile bireylerinin sessizliği ve her adımda dikkat çeken belirsizlikler soruşturmayı zorlaştırıyor. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbent' de bir başka muammayı beraberinde getiriyor.
İşte, detaylar...
Kaynak: Hürriyet, Musa Kesler
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21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber geldi!
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Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbentin' Narin'e ait olup olmadığı araştırılıyor.
Anne, yeşil tülbenti hatırlamıyor!
Anne hatırlamayınca jandarma ekipleri bu kez de Kur'an kursu hocasına tülbenti gösterdi.
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