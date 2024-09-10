Anne Hatırlamadı, Kur'an Hocası Onayladı! Narin Soruşturmasında Yeşil Tülbent Detayı!

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Fakat aile bireylerinin sessizliği ve her adımda dikkat çeken belirsizlikler soruşturmayı zorlaştırıyor. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbent' de bir başka muammayı beraberinde getiriyor.

İşte, detaylar...

Kaynak: Hürriyet, Musa Kesler