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Anne Hatırlamadı, Kur'an Hocası Onayladı! Narin Soruşturmasında Yeşil Tülbent Detayı!

Anne Hatırlamadı, Kur'an Hocası Onayladı! Narin Soruşturmasında Yeşil Tülbent Detayı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 09:52

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Fakat aile bireylerinin sessizliği ve her adımda dikkat çeken belirsizlikler soruşturmayı zorlaştırıyor. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbent' de bir başka muammayı beraberinde getiriyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: Hürriyet, Musa Kesler

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21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber geldi!

21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber geldi!

Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbentin' Narin'e ait olup olmadığı araştırılıyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, jandarma ekipleri tarafından bulunan 'yeşil tülbentin' Narin'e ait olup olmadığı araştırılıyor.

Aile bireylerinin sessizliğini kırmaya çalışan Savcılık, çapraz sorgu sırasında bazı delilleri ortaya koyuyor. Pek çok sanığın tutukluluk hali devam ederken Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından bulunan yeşil tülbentin Narin'e ait olduğu düşünülüyor.

Anne, yeşil tülbenti hatırlamıyor!

Anne, yeşil tülbenti hatırlamıyor!

Soruşturma sırasında anneye tülbentin Narin'e ait olup olmadığı soruldu. Ancak anne soruya 'Hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi.

Anne hatırlamayınca jandarma ekipleri bu kez de Kur'an kursu hocasına tülbenti gösterdi.

Anne hatırlamayınca jandarma ekipleri bu kez de Kur'an kursu hocasına tülbenti gösterdi.

Hoca, tülbentin kaybolduğu gün Narin tarafından kullanıldığını ifade etti. Annenin 'Hatırlamıyorum' yanıtının ise telefonundan bazı kayıtların silinmiş olması ile birlikte şüpheleri güçlendirdiği ifade ediliyor.

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