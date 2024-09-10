Ahmet Hakan'dan AKP'li Vekile Narin Tepkisi: "Hayal Kırıklığı"
Ahmet Hakan'dan AKP'li Vekile Narin Tepkisi: "Hayal Kırıklığı"
21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili yetkili isimlerden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Son olarak AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin'in ailesiyle 40 yıllık dostlukları olduğunu söylemiş, onları üzmek istemediklerini belirtmişti.
Ensarioğlu'na bir tepki ise gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.
Kaynak: Hürriyet / Ahmet Hakan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 yaşındaki Narin, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin ile ilgili soruşturmalar ve şüpheler devam ederken AKP'li vekil Galip Ensarioğlu, SZC TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Ensarioğlu, "'Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen, gençler hariç tanırız. Yakın dostluğumuz var." ifadelerine yer verdi.
Ensarioğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren isim ise Gazeteci Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan, 10 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında "Galip Ensarioğlu'nun Narin Açıklaması" başlığına da yer verdi.
"Hayal kırıklığı yani."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın