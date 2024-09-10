Ahmet Hakan'dan AKP'li Vekile Narin Tepkisi: "Hayal Kırıklığı"

'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nu nasıl bilirim?' sözleriyle başlayan Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Aklı başında, ne dediğini bilen biri olarak bilirim.

Narin olayıyla ilgili olarak televizyonda yaptığı yorumlar çok şaşırttı beni.

Narin vahşice katledilmiş.

Bütün gözler ailede.

Aile gözaltında, çapraz sorguda, aile kuşku altında.