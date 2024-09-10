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Ahmet Hakan'dan AKP'li Vekile Narin Tepkisi: "Hayal Kırıklığı"

Ahmet Hakan'dan AKP'li Vekile Narin Tepkisi: "Hayal Kırıklığı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 09:37

21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. Cansız bedenine ulaşılan Narin'le ilgili yetkili isimlerden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Son olarak AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin'in ailesiyle 40 yıllık dostlukları olduğunu söylemiş, onları üzmek istemediklerini belirtmişti. 

Ensarioğlu'na bir tepki ise gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Kaynak: Hürriyet / Ahmet Hakan

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8 yaşındaki Narin, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi.

8 yaşındaki Narin, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı evine bir daha dönemedi.

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Narin ile ilgili soruşturmalar ve şüpheler devam ederken AKP'li vekil Galip Ensarioğlu, SZC TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Narin ile ilgili soruşturmalar ve şüpheler devam ederken AKP'li vekil Galip Ensarioğlu, SZC TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun 'Aileyle 40 yıllık dostluğumuz var' sözleri ise herkesin tepkisini çekti.

Ensarioğlu, "'Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen, gençler hariç tanırız. Yakın dostluğumuz var." ifadelerine yer verdi.

Ensarioğlu, "'Yani aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin tüm bireylerini hemen hemen, gençler hariç tanırız. Yakın dostluğumuz var." ifadelerine yer verdi.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz;

Ensarioğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren isim ise Gazeteci Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan, 10 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında "Galip Ensarioğlu'nun Narin Açıklaması" başlığına da yer verdi.

Ensarioğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren isim ise Gazeteci Ahmet Hakan oldu. Ahmet Hakan, 10 Eylül tarihinde yayımladığı yazısında "Galip Ensarioğlu'nun Narin Açıklaması" başlığına da yer verdi.

'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nu nasıl bilirim?' sözleriyle başlayan Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Aklı başında, ne dediğini bilen biri olarak bilirim.

Narin olayıyla ilgili olarak televizyonda yaptığı yorumlar çok şaşırttı beni.

Narin vahşice katledilmiş.

Bütün gözler ailede.

Aile gözaltında, çapraz sorguda, aile kuşku altında.

"Hayal kırıklığı yani."

"Hayal kırıklığı yani."

Böyle bir ortamda Galip Ensarioğlu’nun, “Bir şeyler biliyorduk sustuk, aileyi üzmek istemedik, aile dostumuzdur” demesi...

Olacak iş değildir.

Galip Ensarioğlu, sonra da “ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan demiş.

Cinayet günü söylenecek tek söz vardır:

Lanetliyorum, katiller ortaya çıkarılsın.

Ben Galip Ensarioğlu’ndan bunu beklerdim.

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