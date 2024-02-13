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Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor!

Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor!

Antalya hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 09:45 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 09:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacak. Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Sağanak ve fırtına geliyor! Vatandaşlar su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 

 İşte, Meteoroloji'den gelen uyarılarla hava durumu...

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Kuvvetli yağış ve sel uyası gelen Antalya ile birlikte iki ile daha Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı.

Kuvvetli yağış ve sel uyası gelen Antalya ile birlikte iki ile daha Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı.

Antalya'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Valilikten gelen açıklama ile birlikte Antalya'nın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemelerin ardından şehirde kuvvetli yağışların devam edeceği öngörüldü. Antalya ile birlikte Isparta ve Burdur'a da turuncu kodlu uyarı geldi.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekliyor. 

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in Sinop hariç tüm bölgeleri, Orta Karadeniz'in Samsun dışındaki alanları ve Doğu Anadolu'nun batısı, Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. 

Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınları yaşanabilir!

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Antalya çevresinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Antalya çevrelerinde sel ve su baskınları konusunda uyarılar devam ediyor. Kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney ve güneydoğu yönünden esen rüzgarlar 70 km/saat kuvvetine ulaşabilir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney ve güneydoğu yönünden esen rüzgarlar 70 km/saat kuvvetine ulaşabilir.

Hava durumu raporuna göre, rüzgarın Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz'in iç kısımlarında güney ve güneydoğu yönlerden güçlü bir şekilde (40-70 km/saat hızında) esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı da geldi!

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı da geldi!

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler işaret edildi. Buralarda çığ riski bulunduğu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

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Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl?

Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl?

İstanbul'da hava sıcaklıklarında düşüş ile birlikte aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Ankara ve İzmir'de de yağışlı bir gün geçeceği öngörülüyor. 

İzmir'de bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Ankara'da ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

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