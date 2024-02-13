Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor!
Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 5 derece azalacak. Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Sağanak ve fırtına geliyor! Vatandaşlar su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
İşte, Meteoroloji'den gelen uyarılarla hava durumu...
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Kuvvetli yağış ve sel uyası gelen Antalya ile birlikte iki ile daha Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınları yaşanabilir!
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney ve güneydoğu yönünden esen rüzgarlar 70 km/saat kuvvetine ulaşabilir.
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı da geldi!
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Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl?
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