Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu bekliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in Sinop hariç tüm bölgeleri, Orta Karadeniz'in Samsun dışındaki alanları ve Doğu Anadolu'nun batısı, Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşacak.