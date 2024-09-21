Meteoroloji İstanbul Dahil 75 Kenti Tek Tek Sıralayıp Saat Vererek Uyardı
Meteoroloji İstanbul Dahil 75 Kenti Tek Tek Sıralayıp Saat Vererek Uyardı
Meteoroloji 21 Eylül Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Aralarında İstanbul olmak üzere 17 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olunması ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbullular güne güneşli bir havayla uyandı. Ancak dikkat! Güneş sizi aldatmasın. Çünkü tüm gün etkili olmak üzere sağanak yağış bekleniyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne (21 Eylül Cumartesi) dair hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 75 ilde yağış beklenirken özellikle 7 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Sarı kodlu uyarıda bulunulan şehirler şöyle: İstanbul, Balıkesir Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya.
Meteorolojinin hava tahmin raporunda şu ifadeler yer aldı:
Sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marma Bölgesi bugün parçalı ve çok bulutlu olacak Edirne ve Kırklareli hariç bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi: Yağışların, Konya, Karaman, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğu Anadolu Bölgesi: Yağışların, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın