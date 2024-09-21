Meteoroloji İstanbul Dahil 75 Kenti Tek Tek Sıralayıp Saat Vererek Uyardı

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.'