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Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'a İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi!

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'a İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 13:57

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi. Şen, ocak ayından önce İstanbul'da kar beklenmediğini, ocak ayı içinde ise 1-2 gün kar yağabileceğini söyledi. 

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu kışın La Nina etkisiyle birlikte geçen yıla göre daha soğuk olacağını söyledi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu kışın La Nina etkisiyle birlikte geçen yıla göre daha soğuk olacağını söyledi.

Şen, kışın hava sıcaklıklarının yine ortalamaların üzerinde seyredebileceğini de belirtti.

İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini kaydeden Orhan Şen, ilk kar için ise ocak ayını işaret etti.

İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini kaydeden Orhan Şen, ilk kar için ise ocak ayını işaret etti.

Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” diye konuştu.

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