Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'a İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi!
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'a İlk Kar Yağışı İçin Tarih Verdi!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi. Şen, ocak ayından önce İstanbul'da kar beklenmediğini, ocak ayı içinde ise 1-2 gün kar yağabileceğini söyledi.
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu kışın La Nina etkisiyle birlikte geçen yıla göre daha soğuk olacağını söyledi.
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İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini kaydeden Orhan Şen, ilk kar için ise ocak ayını işaret etti.
Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” diye konuştu.
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